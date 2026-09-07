SVJEDOČE KATASTROFI
Na škotskom otoku događa se nešto što jako zabrinjava znanstvenike
Nekoć brojna kolonija tupika na škotskom otoku May ubrzano se smanjuje. Znanstvenici utvrđuju da morskim pticama sve više štete više temperature mora, nedostatak plijena i snažne oluje, koje su posljednjih godina znatno utjecale na njihovo preživljavanje.
U jednoj od najvećih kolonija tupika u Velikoj Britaniji tijekom posljednje dvije godine zabilježen je velik pad broja jazbina koje nastanjuju te ptice. Istraživači navode da su glavni razlozi takvog pada nedostatak hrane, zagrijavanje mora te sve češće snažne oluje u kombinaciji s drugim ekstremnim vremenskim uvjetima, piše BBC.
Prema podacima škotske organizacije za zaštitu prirode NatureScot, broj jazbina kojima se tupici koriste na otoku May u zaljevu Firth of Forth smanjio se za približno 30 posto u dvije godine.
U samo dvije godine pad populacije za čak trećinu
Istraživanje koje su proveli zajedno s britanskim Centrom za ekologiju i hidrologiju (UKCEH) pokazuje da su brojne ptice uginule tijekom snažnih oluja. Zagrijavanje oceana istodobno je pogodilo populacije pješčanih jeguljica, koje su glavni izvor hrane za tupike.
Istraživači su pad populacije ocijenili zabrinjavajućim jer su tijekom ljetnog istraživanja na otoku izbrojili oko 36.500 aktivnih jazbina. To je za trećinu manje nego 2024. godine, kada ih je bilo približno 52.000.
Otok May, koji se nalazi oko osam kilometara od obale škotskog područja Fife, prirodni je rezervat od 1956. Na njemu je dosad zabilježeno gotovo 300 vrsta ptica, a područje se smatra jednom od najvažnijih kolonija tupika u Velikoj Britaniji.
Voditelj rezervata David Steel rekao je da ga trenutačni pad podsjeća na situaciju s početka ovog tisućljeća, kada se broj tupika također znatno smanjio, nakon čega se njihova populacija tijekom sljedećeg desetljeća ponovno povećala.
Prema njegovim riječima, trenutačni pad najvjerojatnije je posljedica kombinacije nekoliko čimbenika, među kojima su nedostatak hrane za morske ptice, slabije preživljavanje tijekom zimskih uvjeta i sve ekstremnije vremenske prilike.
Naglasio je da rezultati pokazuju koliko su važni daljnje praćenje populacija i rad na zaštiti prirode na područjima poput otoka May.
Otok je ključan za brojne životinjske vrste
U sklopu istraživanja znanstvenici su šest dana sustavno obilazili otok, brojali jazbine i provjeravali koriste li se njima tupici ili zečevi. Osim tupika, na otoku žive i njorke, burnice, čigre i galebovi. Budući da ondje nema većih grabežljivaca, otok je važno utočište za brojne vrste.
U jesen i zimu ondje se okuplja i nekoliko tisuća tuljana, dok se oko 250 vrsta ptica selica koristi otokom kao odmorištem tijekom migracija.
Voditelj terenskih istraživanja UKCEH-a na otoku May Mark Newell upozorio je da bi budući ekstremni vremenski događaji mogli utjecati i na razmnožavanje tupika i drugih morskih ptica.
Prema njegovim riječima, populaciju tupika posljednjih je godina pogodio niz iznimnih klimatskih događaja, uključujući morske toplinske valove i snažne oluje, koji su utjecali na njihovo preživljavanje tijekom triju od posljednjih pet zima.
Znanstvenici su zabrinuti i zato što klimatski modeli predviđaju da će ekstremni vremenski događaji u budućnosti biti još češći i intenzivniji.
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