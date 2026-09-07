Na škotskom otoku događa se nešto što jako zabrinjava znanstvenike

U sklopu istraživanja znanstvenici su šest dana sustavno obilazili otok, brojali jazbine i provjeravali koriste li se njima tupici ili zečevi. Osim tupika, na otoku žive i njorke, burnice, čigre i galebovi. Budući da ondje nema većih grabežljivaca, otok je važno utočište za brojne vrste.