Jedan od razloga za kupnju AT guma jest strah da se kamper neće moći pokrenuti s mokre trave. No, testovi pokazuju da duboki profil AT guma ovdje ne pomaže – pogon na sve kotače je puno važniji. Ovaj scenarij nije uključen u službenu ocjenu (zbog teške ponovljivosti), ali ADAC ističe da je realan problem.