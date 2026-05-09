ADAC upozorava: Jedna pogreška s antifrizom može uništiti motor

Kako bi se izbjegli problemi, stručnjaci savjetuju da vozači prije kupnje provjere koja je rashladna tekućina propisana za njihov automobil. Te informacije obično se nalaze na spremniku rashladne tekućine ili u priručniku vozila. Važno je znati da boja antifriza nije pouzdan pokazatelj kompatibilnosti, jer proizvođači koriste različite boje prema vlastitim standardima.