ADAC upozorava: Jedna pogreška s antifrizom može uništiti motor

Njemački autoklub ADAC upozorava vozače na skupu i često zanemarenu pogrešku prilikom dolijevanja rashladne tekućine. Naime, korištenje pogrešne vrste antifriza ili miješanje nekompatibilnih tekućina može ozbiljno oštetiti motor, a u najgorem slučaju dovesti i do potpunog kvara motora.
Rashladna tekućina u automobilu ima više važnih funkcija: održava motor na optimalnoj radnoj temperaturi, omogućuje grijanje kabine zimi, podmazuje vodenu pumpu i štiti unutrašnjost motora od korozije.
Kemijska reakcija koja stvara opasne naslage
Problem nastaje kada vozači sami dolijevaju antifriz bez provjere kompatibilnosti. Postoje dvije osnovne vrste rashladnih tekućina – one koje sadrže silikate i one bez silikata. Prema upozorenju ADAC-a, te se vrste ne smiju međusobno miješati jer može doći do stvaranja naslaga i grudica unutar sustava hlađenja.
Takve naslage mogu začepiti dijelove sustava, smanjiti zaštitu od korozije, oštetiti pumpu vode i uzrokovati ozbiljne kvarove motora. Jedan od prvih znakova problema često je slabo grijanje u kabini, jer se mali izmjenjivač topline začepi nastalim talogom, prenosi Fenix Magazin.
Evo kako pravilno doliti tekućinu
Kako bi se izbjegli problemi, stručnjaci savjetuju da vozači prije kupnje provjere koja je rashladna tekućina propisana za njihov automobil. Te informacije obično se nalaze na spremniku rashladne tekućine ili u priručniku vozila. Važno je znati da boja antifriza nije pouzdan pokazatelj kompatibilnosti, jer proizvođači koriste različite boje prema vlastitim standardima.
Prilikom dolijevanja koncentrat rashladne tekućine treba miješati s destiliranom vodom u omjeru 1:1. Obična voda iz slavine nije preporučljiva zbog kamenca i minerala te bi se trebala koristiti samo u nuždi.
Stručnjaci također upozoravaju da se spremnik rashladne tekućine nikada ne otvara dok je motor vruć, jer je sustav pod pritiskom i postoji opasnost od ozbiljnih opeklina.
