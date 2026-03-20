Krađe goriva u porastu: Rast cijena učinio je dizel vrlo traženom robom

S obzirom na rastuće cijene goriva, posebice dizela koji stoji više od dva eura po litri, njemačka policija izdala je preventivno upozorenje o povećanju broja krađa dizela iz kamiona i skladišta goriva.
Kako je izvijestila policijska uprava u Regensburgu, na meti kradljivaca posebno su – ili bi se mogle naći – tvrtke za špediciju, poljoprivredna gospodarstva, građevinske tvrtke te poduzeća koja se bave eksploatacijom pijeska i šljunka, prenosi Njemačka novinska agencija, piše Fenix.
Na meti skladišta goriva
Neosigurane zalihe dizela u prostorima tvrtki, kao i parkirani kamioni, primjerice tijekom vozačevih odmora, mogli bi biti meta napada.
„Nekoliko stotina litara dizela može se isprazniti iz spremnika ili cisterni za skladištenje u kratkom vremenu i gotovo nečujno, a zatim odvesti kombijem ili automobilom“, upozoravaju policajci.
Policija savjetuje osiguravanje spremnika za dizel, postavljanje dobre rasvjete u prostorima tvrtke te provjeru i zaključavanje pristupnih točaka. Općenito, zaposlenici bi trebali biti dodatno oprezni.
Ispraznili spremnike kamiona
Tijekom vikenda na odmorištu kod Mechernicha, nedaleko od Bonna, lopovi su ukrali oko 1.600 litara dizelskog goriva iz dva kamiona.
Bili su toliko tihi da vozači, koji su spavali u svojim kamionima, nisu primijetili da se gorivo ispušta.
Tek su sljedećeg jutra otkrili da su spremnici njihovih vozila prazni. Počinitelji su pobjegli i zasad nisu otkriveni.
