Vozite li se s otvorenim prozorima kada udari vrućina? Zapamtite brzinu od 72 km/h – stručnjaci otkrivaju što se tada događa

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U što se kunete tijekom toplinskih valova? U otvorene prozore automobila ili u klima-uređaj? Ako radije vozite s otvorenim prozorima, postoji nešto što biste svakako trebali znati.

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Ljeti, kada sunce nemilosrdno zagrijava lim automobila, mnogi vozači suočavaju se s naizgled jednostavnom dilemom, koja je još izraženija tijekom toplinskih valova poput ovoga kojem svjedočimo ovih dana. Ima li više smisla spustiti prozore i pustiti svježi zrak u kabinu ili uključiti klima-uređaj?

Odgovor nije tako očit kao što biste možda pomislili, jer se ključ krije u jednom broju.

Granica od 72 kilometra na sat

Kada temperature porastu, većina vozača automatski poseže za jednim od dva rješenja. Neki se zaklinju u otvorene prozore jer vjeruju da tako štede gorivo, dok drugi bez razmišljanja uključuju klima-uređaj.

No istraživanja pokazuju da je istina negdje između.

Ključna prekretnica je brzina od 72 kilometra na sat. Ispod te granice vožnja s otvorenim prozorima uglavnom je ekonomičniji izbor. Strujanje zraka kroz vozilo pomaže rashladiti kabinu, a utjecaj na potrošnju goriva ostaje relativno malen.

Međutim, kada brzina prijeđe približno 72 km/h, situacija se počinje mijenjati. Otvoreni prozori značajno utječu na aerodinamiku vozila. Otpor zraka postaje veći, pa motor mora trošiti više energije kako bi automobil nastavio kretanje, prenosi Avto Magazin.

Zbog toga vožnja s otvorenim prozorima pri većim brzinama može rezultirati većom potrošnjom goriva nego korištenje klima-uređaja. Taj zaključak temelji se na istraživanju Društva automobilskih inženjera (SAE), koje je uspoređivalo utjecaj otvorenih prozora i klima-uređaja na potrošnju goriva.

Veća potrošnja goriva

Rezultati pokazuju da korištenje klima-uređaja može povećati potrošnju goriva za oko 10 posto. Na prvi pogled to se može činiti mnogo, no otvoreni prozori pri brzinama na autocesti mogu biti još skuplji izbor.

Zbog povećanog otpora zraka, potrošnja goriva može porasti i do 20 posto.

Naravno, istraživači naglašavaju da na konačni rezultat utječe niz čimbenika. Važno je, među ostalim, koliko je prozora otvoreno, kakva je aerodinamika konkretnog modela automobila, koliko dugo radi klima-uređaj te koristi li vozač samo ventilaciju bez hlađenja.

Ipak, brzina od 72 km/h ostaje najkorisnija smjernica za svakodnevnu vožnju.

Nije važna samo potrošnja goriva

Ljetne vrućine ne utječu samo na potrošnju goriva. Važan je i zrak koji udišemo tijekom vožnje.

U gradskom prometu, gdje vozila često stoje u kolonama, otvoreni prozori znače izravan kontakt s ispušnim plinovima automobila oko nas. Zrak koji ulazi u kabinu može sadržavati sitne čestice i druge štetne tvari koje ispuštaju vozila ispred nas.

Zbog toga stručnjaci često preporučuju drukčiji pristup u gradskoj vožnji. Ako su vrućine nepodnošljive, ima smisla uključiti klima-uređaj i prebaciti sustav na unutarnju recirkulaciju zraka.

Na taj način uređaj hladi zrak koji se već nalazi u kabini, umjesto da stalno uvlači novi zrak izvana. Time se smanjuje ulazak onečišćenog zraka u vozilo, a klima-uređaj obično radi učinkovitije jer hladi već prethodno rashlađeni zrak.

Što je najbolje rješenje?

Iako se rasprava o otvorenim prozorima i klima-uređaju ponavlja gotovo svakoga ljeta, istraživanja pokazuju da ne postoji univerzalno rješenje.

Pri sporijoj gradskoj vožnji (ispod 72 km/h) otvoreni prozori često su razuman i štedljiv izbor.

otvoreni prozori često su razuman i štedljiv izbor. Pri većim brzinama (iznad 72 km/h) klima-uređaj može biti ekonomičnije rješenje zbog manjeg aerodinamičkog otpora.

Drugim riječima, sljedeći put kada sjednete u automobil tijekom toplinskog vala, sjetite se broja 72 km/h. On može odlučiti hoćete li uštedjeti gorivo ili ga nepotrebno trošiti.