Kako neadekvatnim održavanjem vozila možete utjecati na povećanu potrošnju goriva

Neadekvatan stil vožnje može najviše utjecati na povećanu potrošnju goriva, a od pomoći su nam kod novijih vozila različite asistencije koje signaliziraju kada je idealno promijeniti stupanj prijenosa u odnosu na brzinu vozila i broj okretaja motora. Uglavnom se na instrumentoj ploči pojave ikonice za prebacivanje u viši ili niži stupanj prijenosa. Također kod novijih generacija vozila moguće je koristiti tipku Eco nakon koje se osjeti da motor sporije ubrzava i ovisno o opremi kod zaustavljanja vozila može samostalno i isključiti motor s funkcijom Start/Stop. Naravno, tu je i eko vožnja s kojom sami, vozačkim stilom, možete utjecati ne potrošnju.