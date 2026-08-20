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OPOZIV MODELA

BMW povlači gotovo 28.000 automobila zbog kvara koji može biti problem i kada je vozilo parkirano

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N1info
|
20. kol. 2026. 08:09
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artiom-vallat-fN5cVlpaJfA-unsplash
Artiom Vallat/Unsplash

BMW je pokrenuo opoziv gotovo 28.000 automobila zbog problema s pogonskim vratilom koji u određenim situacijama može dovesti do gubitka prijenosa snage, ali i neočekivanog pomicanja parkiranog vozila.

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Prema dokumentima američke Nacionalne uprave za sigurnost prometa, opoziv obuhvaća 27.720 primjeraka određenih BMW-ovih limuzina. Riječ je o problemu povezanom s pogonskim vratilom, dijelom koji prenosi snagu prema stražnjim kotačima, piše Motor1, a prenosi Tportal.

U najtežem scenariju spoj pogonskog vratila mogao bi otkazati. Tada bi se mogao izgubiti prijenos snage na kotače, zbog čega vozilo više ne bi moglo uobičajeno ubrzavati.

Problem i nakon parkiranja

BMW upozorava na još jedan mogući rizik. Ako je komponenta dovoljno oštećena, parkirna funkcija mjenjača možda neće moći u potpunosti zadržati vozilo na mjestu.

Zbog toga bi se parkirani automobil mogao neočekivano pomaknuti ako nije aktivirana parkirna kočnica. BMW stoga vlasnicima pogođenih vozila posebno preporučuje da prilikom parkiranja koriste elektroničku parkirnu kočnicu.

Opoziv se odnosi na određene primjerke modela iz serija 3 i 4 proizvedene tijekom ograničenog razdoblja. Vlasnici pogođenih automobila bit će izravno obaviješteni, a ovlašteni servisi pregledat će pogonsko vratilo te, ako bude potrebno, bez naknade zamijeniti problematične dijelove.

Za sada se opoziv prvenstveno odnosi na automobile obuhvaćene američkom servisnom akcijom, pa vlasnici u Europi ne bi trebali automatski pretpostaviti da je njihov automobil među pogođenima. Ipak, s obzirom na globalnu proizvodnju pojedinih komponenti, ostaje pratiti hoće li slična akcija biti uvedena i na drugim tržištima.

Ovakvi opozivi ujedno su podsjetnik vlasnicima rabljenih automobila da prije kupnje provjere VIN broj i otvorene servisne kampanje. Tako mogu utvrditi postoji li za vozilo opoziv koji prethodni vlasnik nikada nije odradio.

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