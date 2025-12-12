Planirate kupnju rabljenog vozila? Evo gdje se u Europi nalaze najbolji auti

U Hrvatskoj je godišnji prosjek 16.813 km, što je ispod europskog prosjeka. Vozači u Hrvatskoj u prosjeku zadržavaju isti automobil četiri godine prije nego što se odluče na prodaju. Za usporedbu, portugalski vozači zadržavaju svoje automobile 7,2 godine, Poljaci 6,1 godinu, a Litvanci 5,5 godina. Najčešće promjene automobila događaju se u Srbiji i Ukrajini, gdje vozači u prosjeku mijenjaju svoja vozila svakih 1,1 godinu. Stručnjaci se općenito slažu da što je automobil imao manje vlasnika, to je vjerojatnije da će biti pouzdaniji. Vozač koji planira prodati vozilo u roku od godinu dana, vjerojatno neće ulagati u skupe popravke ili otklanjati ozbiljnije nedostatke.