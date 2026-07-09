Redžepović: Dok postoje NATO i EU, Srbija nema nikakve šanse napasti neku državu, ali u ovome je broj jedan

"Trump je spreman podići zabranu izvoza zrakoplova F-35 Turskoj, to je važna odluka jer se tome protivi Izrael. Američka administracija uvela je tu zabranu nakon što je Turska kupila sustav S-400 od Rusije, a kupila ga je zato što im Amerikanci nisu htjeli poslati Patriot. Kako će sto razriješiti? Ne znam, ali to je otvoreno rečeno i očito je da Trump gradi neku novu liniju prema Turskoj, koja je najjači europski saveznik unutar NATO-a. Trump je i obećao da će omogućiti licencu za proizvodnju Patriot presretača za Ukrajinu, ali to treba staviti pod veliki upitnik zato što proces traje godinama", istaknuo je analitičar.