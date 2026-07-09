Analiza NATO summita
Redžepović: Dok postoje NATO i EU, Srbija nema nikakve šanse napasti neku državu, ali u ovome je broj jedan
Vojni analitičar i kolumnist Telegrama Goran Redžepović gostovao je u N1 Studiju uživo kod Hrvoja Krešića s kojim je razgovarao o NATO summitu u Ankari i ostalim aktualnostima.
Goran Redžepović navodi da NATO summit u Ankari nije donio ništa "spektakularno", ali je ono što se očekivalo: "Imamo potvrdu članka 5, sustava kolektivne sigurnosti, identificira se Rusija kao prijetnja NATO-u i Europi, potvrđuje se volja europskih država za veće izdvajanje za NATO, naglašavaju se konvencionalne, nuklearne sposobnosti, proturaketna obrana koja postoje aktualna, moguće operacije iz Svemira. Daje se podrška Ukrajini, ali ne govori se o članstvu i garancijama za Ukrajinu, daje se načelna podrška. Spominje se i Iran te da ne bi trebao imati nuklearno oružje, a spominje se i Hormuški tjesnac."
Margine NATO summita
Što se događalo na marginama sastanka?
"Trump je spreman podići zabranu izvoza zrakoplova F-35 Turskoj, to je važna odluka jer se tome protivi Izrael. Američka administracija uvela je tu zabranu nakon što je Turska kupila sustav S-400 od Rusije, a kupila ga je zato što im Amerikanci nisu htjeli poslati Patriot. Kako će sto razriješiti? Ne znam, ali to je otvoreno rečeno i očito je da Trump gradi neku novu liniju prema Turskoj, koja je najjači europski saveznik unutar NATO-a. Trump je i obećao da će omogućiti licencu za proizvodnju Patriot presretača za Ukrajinu, ali to treba staviti pod veliki upitnik zato što proces traje godinama", istaknuo je analitičar.
Predsjednik Republike Zoran Milanović u izjavi za medije u Ankari rekao je da je na summitu NATO-a upozorio na naoružavanje susjedne Srbije, a stigao mu je i odgovor srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, koji je njegove primjedbe nazvao "glupim i budalastim".
"Nitko ne pokazuje aspiracije prema Srbiji"
Zašto Srbija ima potrebu ulagati u naoružanje?
"Što se tiče Vučićeve izjave da Srbiju netko želi ugroziti, nitko ni ne pokazuje aspiracije prema Srbiji. To što on govori da bi NATO imao veće gubitke nego što je imao 1999. godine, je potpuna glupost. Ako bi opet Srbija ratovala s NATO-om, nijedan zrakoplov ne bi trebao nadletjeti Srbiju, toliko je napredovao sustav da bi oni mogli napraviti posao da nijedan zrakoplov ne uđe u zračni prostor Srbije. NATO nema namjeru ratovati protiv Srbije, nijedan susjed nema namjeru ratovati protiv Srbije", odgovorio je Redžepović.
"Srbija se ne može suprotstaviti NATO-u"
Navodi da su Vučićeve izjave o nepostojećim neprijateljima i ugrozama vezane isključivo uz jačanje unutarnje podrške: "Srbija se ne može suprotstaviti NATO-u."
"Dok postoje NATO, Europska unija, nema nikakve šanse da bi Srbija pokušala samodjelovati protiv neke države. U slučaju promjene konstelacije i ako bi se išlo jedan na jedan, ako gledamo zemlje u okruženju, Srbija bi vjerojatno bila broj jedan što se tiče količine, vrste i učinkovitosti naoružanja", navodi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare