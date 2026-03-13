FOTO / Mehaničar upozorava: "Ovih pet automobila potpuno otkazuje nakon 160.000 kilometara"
Kupnja automobila jedna je od najvećih financijskih odluka koje pojedinac donosi u životu. Iako se u početku pažnja obično usmjerava na predujam ili uvjete otplate kredita, pravi troškovi postaju vidljivi tek kasnije - kroz redovito održavanje, neplanirane popravke i prirodno trošenje dijelova.
Ako planirate koristiti automobil dulje vrijeme, važno je znati koji modeli jednostavno nisu dizajnirani da traju dulje od 160.000 kilometara. U viralnom TikTok videu, automobilski stručnjak Zach Trahan izdvojio je pet modela za koje kaže da "ne biste trebali voziti tako dugo - ili uopće".
Njegova poruka je jasna: "To bi bila ozbiljna pogreška". Evo automobila koje uopće ne preporučuje:
Range Rover
Trahan je istaknuo da biste Range Rover, ako ga se odlučite kupiti, trebali prodati prije nego što prijeđe 80.000 kilometara.
"Iskreno, ne bih vjerovao nijednom modelu čak ni nakon posljednjih 80.000 km, a kamoli dvostruko više. Ako motor već nema problema s kompresijom, vjerojatno postoje deseci mjesta gdje curi ulje ili rashladna tekućina", rekao je.
Prema portalu Autotrader, Range Rover se smatra kompliciranim i skupim vozilom, s izuzetno skupim dijelovima. Posebno se ne preporučuju modeli proizvedeni prije 2012. godine, dok su verzije iz 2014. često povezane s elektroničkim kvarovima. Trahan savjetuje: "Samo ih izbjegavajte".
Kia Optima
Ovaj model često se povezuje s električnim problemima i nepouzdanim motorima, piše Nova.rs.
"Iznenadio bih se da motor traje i do 160.000 kilometara, a kamoli više. A da ne spominjemo električne kvarove", naglasio je.
Prema Manahawkin Kia, New Jersey, uobičajeni problemi uključuju kvarove u bateriji, osiguračima i elektroničkom upravljačkom modulu koji upravlja mjenjačem i emisijama.
Jeep Compass
Trahan opisuje ovaj model kao "užas na četiri kotača".
"Da dobijem dolar svaki put kada mi netko kaže za loše iskustvo s ovim modelom...", našalio se. "Ne bih ni vjerovao da može prijeći 100.000 milja", dodao je.
CarParts.com piše da su najčešći problemi s ovim modelom: teško paljenje, curenje vode, bučne kočnice, pregrijavanje mjenjača i kvarovi ovjesa.
Maserati (posebno model Ghibli)
"Morate biti posebna osoba da biste kupili Maserati nakon 16.000 kilometara", kaže Trahan s osmijehom.
Iako luksuzan, Maserati, posebno model Ghibli, često pokazuje znakove kvara već pri maloj kilometraži. Visoki troškovi održavanja i rezervnih dijelova čine ga automobilom za koji više plaćate za imidž nego za pouzdanost.
Dodge Journey
Ako razmišljate o ovom modelu, Trahan ima jednostavan savjet: "Nemojte ga kupiti. Nakon 160.000 kilometara, jedino putovanje koje ćete napraviti je do mehaničara ili na otpad".
Prema Motor Axleu, glavni problemi su česta oštećenja mjenjača, kvarovi motora, slaba pouzdanost i kvarovi električnog sustava. Modeli proizvedeni od 2009. do 2012. posebno su ugroženi.
