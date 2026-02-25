Oglas

Kako možemo štedjeti na potrošnji goriva s tempomatom: Idealan je u nekim situacijama

N1 Info
N1 Info
|
25. velj. 2026. 08:03
štednja goriva
Unsplash/Ilustracija

Vrijeme je kada treba štedjeti, a neke od najvećih ušteda zabilježit ćemo na gorivu. Jedan od načina je da uopće na vozimo, a to je mnogima neprihvatljiva opcija, zbog posla, komfora… Drugi je optimaliziranje vožnje i potrošnje goriva.

Mnogo je opcija za štednju u vožnji (ispravno napumpane gume, smanjenje korištenja klima-uređaja, vožnja u višim brzinama, racionalna defenzivna vožnja…), a jedna od njih je i korištenje tempomata.

No s tempomatom treba biti oprezan jer je njega (u svrhu uštede goriva) najbolje koristiti na ravnim površinama s očekivanim ritmom vožnje koji neće uključivati zastoje ili ubrzanja. Dakle, na autocestama na kojima nema previše prometa. Vožnja konstantnom brzinom najvažnija je karakteristika tempomata i tu će vam najviše pomoći u racionalizirnju potrošnje. Bez njega, teško biste održavali konstantnih, na primjer, 120 km/h. Uvijek je ovaj sustav precizniji od vašeg osjećaja i oscilacija na papučici gasa, piše Revija HAK.

