Kako možemo štedjeti na potrošnji goriva s tempomatom: Idealan je u nekim situacijama

No s tempomatom treba biti oprezan jer je njega (u svrhu uštede goriva) najbolje koristiti na ravnim površinama s očekivanim ritmom vožnje koji neće uključivati zastoje ili ubrzanja. Dakle, na autocestama na kojima nema previše prometa. Vožnja konstantnom brzinom najvažnija je karakteristika tempomata i tu će vam najviše pomoći u racionalizirnju potrošnje. Bez njega, teško biste održavali konstantnih, na primjer, 120 km/h. Uvijek je ovaj sustav precizniji od vašeg osjećaja i oscilacija na papučici gasa, piše Revija HAK.