Idete na put? Onda pripazite na ovo jer kazne u Hrvatskoj idu i do 2700 eura!

Najveća dopuštena brzina u naselju je 50 km/h, osim ako prometni znak dopušta više, a to je do 80 km/h. Najteži prekršaj kada je riječ o brzini plaćaju oni koji voze brže od 50 km/h više od propisane brzine. Za one koji su uhvaćeni u tom prekršaju - slijedi kazna od 1320 do 2650 eura ili do 60 dana zatvora. Nešto manja kazna je za one koji voze od 30 do 50 kilometara više - od 390 do 920 eura, dok će 130 eura kazne platiti oni koji voze između 20 i 30 km/h brže od dopuštene brzine. Ako vozač prekorači brzinu za od 10 do 20 km/h - kazna je 60 eura, a za prekršaj do 10 km/h više - iz svog će džepa dati 30 eura. A ako vozač ponovi prekršaje, ostat će i bez vozačke na od tri do 12 mjeseci.