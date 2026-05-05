Jeste li primijetili ovaj simbol? Većina novih automobila ga ima, a mnogi ne znaju čemu služi

Moderni automobili donose nam i modernu tehnologiju. Ona je tu u svrhu ugodnije i udobnije vožnje, ali ponekad zna biti i bespotrebna.
Govorimo o slučajevima kada je tehnologija samo tu tehnologije radi, a ne da bi nam olakšali iskustvo korištenja automobila. Jedan od primjera je i kada su sve važne funkcije ugurane u glavni ekran osjetljiv na dodir, što je nezgodno za korištenje prilikom vožnje, piše Automobiliona.
No ovdje ne govorimo o takvoj vrsti tehnologije. Ovdje govorimo o jednom korisnom dodatku koji danas imaju gotovo svi noviji automobili.
Simbol koji često viđamo
Auti novije generacije donose nam neke nove funkcije, a s njima dolaze i novi simboli. Na instrumentalnoj ploči, gdje inače možemo vidjeti lampice za ulje, svjetla i slično, sada se mogu vidjeti i neki novi simboli – poput kornjače ili čak fontane.
Tu je i jedan simbol koji se nalazi u gotovo svim novim automobilima, ali njega nećete naći na instrumentalnoj ploči. Njega ćete često naći na glavnom ekranu, ali i otisnutog na plastici ili gumi, često između vozača i suvozača.
Riječ je o simbolu koji se nalazi na mjestu koje vam je pri ruci jer vezan je za vaš mobitel, odnosno pametni telefon.
Simbol je to koji označava riječi Qi (čita se Či), a riječ o oznaci za bežični punjač mobitela. Oznaka Qi označava mjesto za integrirani bežični punjač.
Što je oznaka Qi?
Kako funkcionira ovaj punjač? Jednostavno. Potrebno je samo položiti telefon na sredinu podloge i punjenje istog počinje. Naravno, pod uvjetom da vaš mobitel podržava Qi bežično punjenje, a većina novijih pametnih telefona ga podržava.
Uz taj simbol obično postoji i mala LED lampica koja pokazuje puni li se uređaj ili postoji greška (npr. pogrešan položaj mobitela).
A zašto se baš koristi simbol Qi? Zato jer je to službeni logo standarda za bežično punjenje, a samo uređaji koji podržavaju taj standard smiju nositi taj znak. Simbol je registrirani zaštitni znak Wireless Power Consortiuma (WPC), udruženja koje je definiralo globalni standard za bežično punjenje kako ne bi nastao kaos različitih, nekompatibilnih uređaja.
WPC je udruženje koje su 2008. osnovali veliki proizvođači elektronike upravo s ciljem da definiraju jedan globalni standard za bežično punjenje. Među osnivačima su Philips, Texas Instruments, Logitech, Sanyo i drugi, a kasnije su se priključili Nokia, Samsung, Apple, Huawei, Sony, Google i stotine drugih. Danas imaju preko 300 članova.
Zašto baš ta oznaka?
Ideja je da se isti logo nalazi na mobitelu, punjaču ili podlozi u autu, što jamči međusobnu kompatibilnost – bilo koji Qi uređaj radi na bilo kojoj Qi podlozi. Oblik znaka je stilizirana verzija kineskog znaka za “qi/chi”, dizajniran da bude jednostavan, prepoznatljiv i lakootisnut na plastiku, gumu i pakiranja.
“Qi” je preuzeto iz kineske riječi koja znači “životna energija”, “vitalna sila” ili “energija koja teče”. WPC je odabrao to ime jer opisuje “nevidljiv tok energije” između podloge i uređaja kod bežičnog punjenja – struja teče, ali nema kabela.
Nedostaci bežičnog punjenja telefona
No i ova tehnologija, kao i gotovo svaka druga, ima svojih mana. Prvo, telefon mora biti položen na točno predviđenom mjestu. To u vožnji, gdje imamo brojna gibanja, zna biti izazovno, pogotovo ako je podloga od skliske plastike.
Također, takvo punjenje je često dosta sporije od klasičnog punjenja putem kabla. Razloge je taj što dio energije odlazi na toplinu. Upravo to zagrijavanje nosi i treći problem.
Naime, bežično punjenje može više grijati telefon i bateriju nego žičano, osobito ako se puni kroz debelu masku. Ta toplina pak ubrzava starenje baterije. Dobra je vijest da mnogi moderni telefoni imaju sustav koji pri previsokoj temperaturi smanjuju snagu ili zaustavljaju punjenje. Također, neki automobili imaju i mali ventilator na dnu koji hladi telefon.
Što se pak zdravlja ljudi tiče, važno je znati kako Qi punjači rade na niskofrekventnom magnetskom polju i ne spadaju u ionizirajuće zračenje. Tako i dosadašnja istraživanja ne pokazuju štetne učinke na ljudsko zdravlje.
