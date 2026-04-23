Zašto se na vrhu "pištolja" za punjenje gorivom nalazi rupica s kanalom

Nakon što čujete - klik, u rezervoaru može biti još mjesta za gorivo, ali nije preporučljivo puniti do vrha.
Mala rupica s kanalom na vrhu ‘pištolja’ za gorivo obično se nalazi na dnu otvora iz kojeg istječe gorivo. Ona mehanički određuje kada je proces punjenja gorivom završen. Uz zvuk koji podsjeća na klik, pištolj prestaje s punjenjem, piše Revija HAK.
Datira još od američkog inženjera Richarda C. Corsona, koji je razvio sličan sustav 1930-ih i patentirao ga 1943. godine. Od tada je sustav gotovo nepromijenjen. Tijekom punjenja gorivom, gorivo se potiskuje kroz suženje u ‘pištolju’. To stvara vakuum, koji se kroz uski kanal uvlači do malog otvora na vrhu.
Sve dok se uvlači zrak, sustav ostaje u ravnoteži i gorivo nastavlja teći. Kada se razina goriva u rezervoaru (njegovom grlu) podigne do vrha mlaznice, prekriva otvor. Dovod zraka se prekida i tlak se mijenja. Dijafragma punjača reagira na promjenu, aktivirajući ventil i zaustavljajući protok. Tada se čuje i – klik!
Naravno, u rezervoaru može biti još mjesta, ali ne preporučuje se nastaviti. Cijeli sustav dizajniran je za cirkulaciju benzina i dizela, koji se šire i skupljaju, ovisno o temperaturi. Ovaj takozvani Evap sustav je osjetljiv, piše Revija HAK. Automobil će oglasiti alarm ako se bilo gdje u sustavu pojavi curenje ili ako se učinkovitost komponente smanji. Nastavkom punjenja nakon klika riskirate da benzin uđe u posudu s aktivnim ugljenom, što može oštetiti sustav, a popravci mogu biti skupi.
