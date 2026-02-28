Kako provjeriti je li vozilo s kojim ste se sudarili osigurano?

Sve što vam treba je registarska oznaka vozila. Naime, svakako zapamtite ili fotografirajte registarsku oznaku, a onda se uhvatite pametnog telefona, tj. interneta. Ako ne znate koje je osiguravajuće društvo štetnika, ne brinite – na stranicama Hrvatskog ureda za osiguranje javno je objavljena baza podataka o osiguranju od automobilske odgovornosti vozila registriranih u Hrvatskoj. Otiđite na stranicu Hrvatskog ureda za osiguranje, utipkajte registarsku oznaku i otvorit će vam se podaci o marki vozila, broju šasije i točnom nazivu osiguravajuće društva kod kojeg je to vozilo bilo osigurano u vrijeme prometne nesreće, odnosno kod kojeg je aktualno osigurano.