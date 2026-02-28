Kako provjeriti je li vozilo s kojim ste se sudarili osigurano?

Na internetskim stranicama Hrvatskog ureda za osiguranje javno je objavljena baza podataka o osiguranju od automobilske odgovornosti vozila registriranih u Hrvatskoj
Vlasnici vozila imaju financijske obveze koje moraju podmiriti jedanput godišnje. Kako ćete doznati je li neko vozilo, a osobito ono s kojim ste imali neželjeni susret treće vrste u smislu trenja automobilskog lima o lim osigurano i kod kojeg osiguravajućeg društva?
Zašto je to bitno? Zato što se odštetni zahtjev u slučaju sraza s vozilom hrvatskih registarskih oznaka podnosi društvu za osiguranje kod kojeg je taj nesretni štetnik osiguran od automobilske odgovornosti, piše HAK Revija.
Sve što vam treba je registarska oznaka vozila. Naime, svakako zapamtite ili fotografirajte registarsku oznaku, a onda se uhvatite pametnog telefona, tj. interneta. Ako ne znate koje je osiguravajuće društvo štetnika, ne brinite – na stranicama Hrvatskog ureda za osiguranje javno je objavljena baza podataka o osiguranju od automobilske odgovornosti vozila registriranih u Hrvatskoj. Otiđite na stranicu Hrvatskog ureda za osiguranje, utipkajte registarsku oznaku i otvorit će vam se podaci o marki vozila, broju šasije i točnom nazivu osiguravajuće društva kod kojeg je to vozilo bilo osigurano u vrijeme prometne nesreće, odnosno kod kojeg je aktualno osigurano.
A što ako je vozilo neosigurano? Podnesite odštetni zahtjev Hrvatskom uredu za osiguranje ili nekom od društava za osiguranje!
