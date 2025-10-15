Plan bogate europske države: Vlasnici električnih automobila će dodatno plaćati za korištenje cesta?

Prema prvom prijedlogu, vlasnici električnih automobila bit će prisiljeni plaćati porez na temelju toga koliko voze. To će se provjeravati godišnjim tehničkim pregledom vozila. Što više voze, platit će veće poreze. To bi bio težak udarac budućnosti električnih automobila u konzervativnoj alpskoj zemlji. Drugi model je dodatni porez na električnu energiju. Sva električna energija koja se koristi za električne automobile bit će podložna dodatnom porezu. Bit će uveden za javne i privatne punionice. Kako će se to kontrolirati, još nije odlučeno.