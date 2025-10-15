Plan bogate europske države: Vlasnici električnih automobila će dodatno plaćati za korištenje cesta?

U Švicarskoj ima oko 4,8 milijuna automobila. Od toga je oko pet posto, odnosno 200.000 električnih automobila.
Švicarska vlada zahtijeva da vlasnici električnih automobila pomognu u plaćanju održavanja cesta, piše HAK Revija. Prema trenutačnom sustavu, vlasnik električnog automobila u Švicarskoj plaća isti porez na automobil kao i svi ostali. To je četiri posto na uvoznu cijenu.
Održavanje švicarske infrastrukture je skupo
Visoke Alpe čine izgradnju i održavanje cesta skupim. Do sada su se za to koristili porezi na benzin i dizel. Električni automobili koriste ceste u zemlji jednako kao i svi ostali. Istovremeno, švicarska vlada smatra da ne doprinose njihovom financiranju u istoj mjeri. Stoga sada predlažu dvije različite opcije za početak oporezivanja električnih automobila, piše Swissinfo.
Prema prvom prijedlogu, vlasnici električnih automobila bit će prisiljeni plaćati porez na temelju toga koliko voze. To će se provjeravati godišnjim tehničkim pregledom vozila. Što više voze, platit će veće poreze. To bi bio težak udarac budućnosti električnih automobila u konzervativnoj alpskoj zemlji. Drugi model je dodatni porez na električnu energiju. Sva električna energija koja se koristi za električne automobile bit će podložna dodatnom porezu. Bit će uveden za javne i privatne punionice. Kako će se to kontrolirati, još nije odlučeno.
Oko 15% nacionalnog voznog parka
U Švicarskoj ima oko 4,8 milijuna automobila. Od toga je oko pet posto, odnosno 200.000 električnih automobila. Ako se doda broj plug-in hibrida, dolazi se do oko 15 posto nacionalnog voznog parka.
U Švicarskoj bilježe skromni porast broja električnih automobila. Ipak političari smatraju da je već vrijeme da se počnu penalizirati i vozači električnih vozila. Prijedlog ide u savjetovanje. Nakon toga bit će održan referendum na kojem će Švicarci reći svoje mišljenje o tom pitanju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
