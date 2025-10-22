Nexperia, koja je 2024. godine ostvarila profit od 331 milijun dolara, jedna je od najvrjednijih imovina (kineske) tvrtke Wingtech Technology i proizvodi standardne čipove i analogne čipove o kojima ovisi svaki automobil na cesti, od jednostavnih senzora do upravljačkih jedinica. Uz Volkswagen i druge europske proizvođače, kineski proizvođači automobila također se uvelike oslanjaju na Nexperijinu proizvodnju, stvarajući pritisak na obje vlade da pronađu kompromis prije nego što se kriza produži. U međuvremenu, Nexperia China se odmetnula. Tijekom vikenda, njezina uprava poslala je pismo zaposlenicima, rekavši im da slijede lokalne naredbe zapovjedi i ignoriraju upute nizozemskog sjedišta. Direktiva se odnosi na Nexperijinu tvornicu u kojoj se čipovi pakiraju, a nalazi se u Dongguanu. Ona distribuira oko 70 posto godišnje proizvodnje tvrtke.