Gradi li Kina novi svijet kojim će ona dominirati?

Kineski čelnik Xi Jinping u govoru na spomenutom samitu naglasio je ono što analitičari nazivaju novom kineskom doktrinom. Od toga da se "kućna pravila nekoliko zemalja ne bi smjela nametati drugima" do toga da bi okupljeni u SCO-u, od Rusije preko Indije do Turske, "trebali iskoristiti snagu svojih megavelikih tržišta i ekonomsku komplementarnost između država članica i dodatno olakšati trgovinu i ulaganja".