Kina traži konzultacije s Indijom zbog subvencija za električna vozila

Kina je u srijedu pokrenula postupak protiv Indije u okviru Svjetske trgovinske organizacije (WTO), ustvrdivši da New Delhi subvencioniranjem domaće proizvodnje električnih vozila i baterija krši trgovinske propise koji zabranjuju supstituciju uvoza.
Oglas
Kina je u srijedu zatražila konzultacije s Indijom u okviru WTO‑a kako bi se riješio problem indijskih subvencija za proizvodnju električnih vozila i baterija, rekao je glasnogovornik kineskog ministarstva.
Indija subvencijama krši nekoliko obveza prema WTO-u, uključujući načelo nacionalnog tretmana koje zabranjuje diskriminaciju između domaće i uvezene robe i usluga.
Indijske mjere zapravo su subvencija koja cilja na supstituciju uvoza, što WTO izričito zabranjuje, napomenuo je glasnogovornik kineskog ministarstva.
"Nepoštena konkurentska prednost"
"Mjere osiguravaju nepoštenu konkurentsku prednost domaćim indijskim proizvođačima i štete interesima kineskih poduzeća", naveo je, uz napomenu da će Peking poduzeti mjere kako bi zaštitio njihova "legitimna prava i interese".
Indija je u posljednje vrijeme poduzela nekoliko gospodarskih i trgovinskih mjera koje su, kako tvrdi Peking, pobudile sumnju i otvorile pitanja o mogućoj neusklađenosti s načelima WTO‑a.
"Te su radnje privukle veliku pozornost drugih članica WTO‑a. Pozivamo Indiju da se pridržava svojih obveza prema WTO‑u i da hitno korigira spornu praksu", rekao je glasnogovornik kineskog ministarstva trgovine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas