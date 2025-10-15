Oglas

pri WTO-u

Kina traži konzultacije s Indijom zbog subvencija za električna vozila

author
Hina
|
15. lis. 2025. 16:15
kineska zastava, kina, peking
GREG BAKER / AFP

Kina je u srijedu pokrenula postupak protiv Indije u okviru Svjetske trgovinske organizacije (WTO), ustvrdivši da New Delhi subvencioniranjem domaće proizvodnje električnih vozila i baterija krši trgovinske propise koji zabranjuju supstituciju uvoza.

Oglas

Kina je u srijedu zatražila konzultacije s Indijom u okviru WTO‑a kako bi se riješio problem indijskih subvencija za proizvodnju električnih vozila i baterija, rekao je glasnogovornik kineskog ministarstva.

Indija subvencijama krši nekoliko obveza prema WTO-u, uključujući načelo nacionalnog tretmana koje zabranjuje diskriminaciju između domaće i uvezene robe i usluga.

Indijske mjere zapravo su subvencija koja cilja na supstituciju uvoza, što WTO izričito zabranjuje, napomenuo je glasnogovornik kineskog ministarstva.

"Nepoštena konkurentska prednost"

"Mjere osiguravaju nepoštenu konkurentsku prednost domaćim indijskim proizvođačima i štete interesima kineskih poduzeća", naveo je, uz napomenu da će Peking poduzeti mjere kako bi zaštitio njihova "legitimna prava i interese".

Indija je u posljednje vrijeme poduzela nekoliko gospodarskih i trgovinskih mjera koje su, kako tvrdi Peking, pobudile sumnju i otvorile pitanja o mogućoj neusklađenosti s načelima WTO‑a.

"Te su radnje privukle veliku pozornost drugih članica WTO‑a. Pozivamo Indiju da se pridržava svojih obveza prema WTO‑u i da hitno korigira spornu praksu", rekao je glasnogovornik kineskog ministarstva trgovine.

Teme
WTO električna vozila indija kina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ