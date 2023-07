Nova vrsta prevare u susjedstvu: Namjerno izazivaju sudare, a imaju posebnu metu

Podijeli :

U susjednoj Srbiji, točnije u Beogradu, se pojavila nova vrsta prevare u kojoj se sudari namjerno izazivaju, a meta prevaranata su skuplji automobili.

Korisnici društvenih mreža su naveli da Beogradom kruži nova prevara nakon manjih sudara u prometu. Prevaranti naglo zakoče kako bi ih automobil iza udario, piše RTS.

Prometna nesreća je nešto što bi svi željeli izbjeći, ali na društvenim mrežama se pojavila informacija da pojedini vozači namjerno izazivaju lakše sudare kako bi dobili novac za minimalnu štetu.

“Čuo sam da se to događa u gradu, ali nisam imao takav susret“, rekao je anketirani vozač.

“Ljudi se služe svakakvim stvarima da dođu do novca”, dodaje drugi.

Treba li nakon sudara čekati policiju?

Prevaranti, kako navodi RTS, odbijaju pozvati policiju i traže novac na licu mjesta. Ova vrsta prevare postoji već 10 ili 15 godina, tvrde stariji vozači.

Prevaranti naglo zakoče kako bi ih automobil iza udario. Tko je tu kriv i treba li uvijek pričekati policiju, mišljenja su različita.

“Da razbijemo jedan mit koji postoji, a to je da je uvijek kriv onaj iza kada dođe do sudara, to nije točno. Može biti kriv i onaj iza zbog nedržanja razmaka, ali naglo kočenje, osim ako ne izbjegavamo opasnost, nije dozvoljeno. To znači da netko tko se kreće ispred vas, ukoliko bez opravdanog razloga naglo zakoči, a vi udarite u u njega, onda je on kriv“, kaže Damir Okanović iz srpskog Odbora za sigurnost prometa.

Prema Zakonu o sigurnosti u prometu svako vozilo mora biti osigurano i imati europsko izvješće. U prometnim nesrećama bez ozlijeđenih nitko nije dužan priznati krivnju, već popuniti navedeno izvješće.

Tko je kriv?

U tom će slučaju osiguravajuća kuća procijeniti hoće li i kome naplatiti štetu. Pričekati policiju ili popuniti izviješće, to piše u propisima. Ipak, nekad se vozači dogovore oko cijene, ne zovu policiju niti popunjavaju europsko izvješće. To nije po pravilima, ali nije ni kažnjivo.

“Drugi vid nesreća je kada se vozilo naglo prestroji u traku u kojoj se kreće žrtva i naglo zakoči, onda žrtva udara straga to vozilo i opet se pravi drama i stvara panika. To je još jedan dodatni razlog da mu ne platite na licu mjesta nego da pričekate da policija obavi očevid“, kaže Okanović.

Prevaranti rade u timovima, tvrdi se na društvenim mrežama. Čak ponekad i majstora povedu kako bi na licu mjesta “procijenio” štetu. Teško je otkriti i kontrolirati ovakve prevare, kažu upućeni. Zbog toga se ne treba upuštati u raspravu, već obavezno pozvati policiju ili popuniti europsko izvješće.

Gotovo ista praksa je i u Hrvatskoj. I naš Zakon o sigurnosti prometa na cestama kaže da “vozač ne smije mijenjati način upravljanja vozilom naglim smanjenjem brzine kretanja vozila, osim u slučaju neposredne opasnosti”. Stoga je u takvim situacija također preporučljivo pričekati policiju ili ispuniti europsko izvješće.

