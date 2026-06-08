Inflacija "pojela" plaće: U ovim europskim zemljama radnici najviše gube

Ujedinjeno Kraljevstvo nije jedina iznimka. U travnju 2026. rast oglašenih plaća bio je veći od inflacije i u Njemačkoj te Irskoj, iako je razlika bila znatno manja. U Njemačkoj je rast oglašenih plaća iznosio 3,2 posto, a inflacija 2,9 posto. U Irskoj je razlika bila još manja: oglašene plaće rasle su 3,7 posto, dok je inflacija iznosila 3,6 posto.