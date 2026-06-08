rast cijena ne staje
Inflacija "pojela" plaće: U ovim europskim zemljama radnici najviše gube
Kako inflacija raste diljem Europe nakon nedavnog sukoba na Bliskom istoku, rast plaća oglašenih u natječajima za posao u europodručju ne uspijeva pratiti taj trend, zbog čega realne zarade i kupovna moć radnika padaju.
Inflacija u Europskoj uniji dosegnula je 3,2 posto u travnju 2026., što je najviša razina od siječnja 2024., a brze procjene Eurostata upućuju na to da su cijene nastavile rasti i u svibnju.
Međutim, prema podacima platforme Indeed, rast plaća oglašenih u natječajima za posao diljem europodručja ne prati rast inflacije. To znači da inflacija raste brže od ponuđenih plaća, što dodatno smanjuje kupovnu moć radnika jer za svoju zaradu mogu kupiti manje nego prije.
Najnoviji inflacijski pritisci dolaze nakon što je Europska unija prošla kroz najveći cjenovni šok u posljednjih nekoliko desetljeća. Godišnja inflacija 2022. godine premašila je 11 posto, ponajviše zbog snažnog rasta cijena energije nakon ruske invazije na Ukrajinu, javlja Euronews.
Sukob na Bliskom istoku ponovno potiče inflaciju
Inflacija se od početka 2024. do nedavno zadržavala ispod tri posto. No postupni uzlazni trend pojavio se nakon zajedničkog američko-izraelskog napada na Iran i odgovora Teherana krajem veljače 2026.
U siječnju 2026. godišnja inflacija u Europskoj uniji iznosila je dva posto. U ožujku je naglo porasla na 2,8 posto, a u travnju na 3,2 posto.
Inflacija nakon pandemije narušila je kupovnu moć radnika u najvećim europskim gospodarstvima jer su potrošačke cijene rasle brže od plaća. Prema podacima Indeeda, početkom 2026. kumulativne realne plaće oglašene u natječajima za posao i dalje su bile ispod pretpandemijskih razina u pet najvećih europskih gospodarstava.
Dok su potrošačke cijene u europodručju u travnju rasle po godišnjoj stopi od tri posto, plaće više ne uspijevaju pratiti rast životnih troškova. Indeedov pokazatelj plaća pokazuje da je godišnji rast oglašenih plaća iznosio svega 2,3 posto.
U siječnju 2026. rast oglašenih plaća iznosio je 2,4 posto, dok je godišnja inflacija bila samo 1,7 posto, što pokazuje koliko se situacija brzo promijenila.
„Inflacijski pritisci uzrokovani globalnim šokom cijena energije počeli su se odražavati i na europske podatke, nagrizajući realni rast plaća“, rekla je Aubrey Woessner, ekonomistica u Indeed Hiring Labu.
Zašto je Ujedinjeno Kraljevstvo iznimka?
Inflacija i rast oglašenih plaća razlikuju se među najvećim europskim gospodarstvima. Ujedinjeno Kraljevstvo izdvaja se godišnjim rastom oglašenih plaća od četiri posto, što je znatno iznad inflacije od 2,8 posto.
„No unatoč tome, realni rast plaća usporava. Slabljenje kupovne moći negativno će utjecati na potražnju u nadolazećim mjesecima te dodatno opteretiti gospodarstvo koje se već suočava s brojnim izazovima“, upozorila je Woessner.
Pawel Adrjan, direktor ekonomskih istraživanja u Indeedu, istaknuo je da Ujedinjeno Kraljevstvo još uvijek ima određeni zaštitni prostor u realnom rastu plaća koji je veći dio europodručja već izgubio. Inflacija je u travnju u Ujedinjenom Kraljevstvu usporila, dijelom zahvaljujući vladinim mjerama za smanjenje troškova energije, dok je u ostatku Europe nastavila rasti.
„No taj zaštitni prostor brzo se smanjuje. Rast oglašenih plaća u travnju iznosio je četiri posto na godišnjoj razini, djelomično zahvaljujući povećanju minimalne plaće od 4,1 posto, ali riječ je o najsporijem rastu u posljednje četiri godine“, rekao je za Euronews Business.
„Budući da je zapošljavanje i dalje slabo, nedavni realni rast plaća brzo će se istopiti ako sukob s Iranom zadrži visoke cijene nafte i plina.“
Ujedinjeno Kraljevstvo nije jedina iznimka. U travnju 2026. rast oglašenih plaća bio je veći od inflacije i u Njemačkoj te Irskoj, iako je razlika bila znatno manja. U Njemačkoj je rast oglašenih plaća iznosio 3,2 posto, a inflacija 2,9 posto. U Irskoj je razlika bila još manja: oglašene plaće rasle su 3,7 posto, dok je inflacija iznosila 3,6 posto.
Italija i Francuska najteže pogođene
Čini se da su Italija i Francuska zemlje u kojima radnici najviše osjećaju posljedice. Dok je rast oglašenih plaća u Francuskoj tijekom cijele 2026. ostao stabilan na 1,1 posto, inflacija je porasla s 0,4 posto u siječnju na 2,5 posto u travnju.
Radnici gube kupovnu moć i u Italiji. Rast oglašenih plaća ondje je od sredine 2025. ispod 0,8 posto, dok je inflacija tijekom protekle godine stalno bila viša. Razlika se dodatno povećala ove godine kada je inflacija u travnju dosegnula 2,8 posto.
Iako mjesečni trendovi pružaju koristan uvid u kretanja, potpuniju sliku daje kumulativni realni rast plaća tijekom posljednjih nekoliko godina.
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