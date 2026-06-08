na popisu i naš otok
Najpodcjenjenija obalna mjesta u Europi: Od skrivenog grčkog dragulja do kristalno čistih voda "europskih Maldiva”
Lošinj i Ksamil našli su se na popisu 10 najpodcjenjenijih primorskih destinacija u Europi.
U novom vodiču The Most Underrated Places in Europe izdavača Rough Guides predstavljene su stotine manje poznatih lokacija koje nude autentičan doživljaj, bogatu kulturu i prirodne ljepote, ali bez masovnog turizma i visokih cijena. Poseban dio vodiča posvećen je obalnim destinacijama, a među njima se izdvaja deset mjesta koja vrijedi posjetiti.
Ålandski otoci, Finska
Ålandski otoci autonomna su regija Finske i većinom su naseljeni stanovništvom koje govori švedski. Arhipelag obuhvaća čak 6.700 otoka, a poznat je po netaknutim pješčanim plažama, mirnoj prirodi i opuštenom načinu života.
Posjetitelji mogu uživati u saunama, vožnji bicikla kroz voćnjake jabuka, ribolovu, jedrenju, vožnji kajakom ili planinarenju. Za ljubitelje avanture dostupni su i penjanje po stijenama, bouldering te klizanje na velikim zaleđenim površinama tijekom zime, piše Daily Mail.
Prirodni park Cabo de Gata-Níjar, Španjolska
Daleko od užurbanih ljetovališta na Costa del Solu, ovaj zaštićeni dio andaluzijske obale nudi potpuno drugačiji doživljaj juga Španjolske.
Poznat je po vulkanskim krajolicima, skrivenim uvalama i koraljnim grebenima, dok mala primorska mjesta nude pristupačan smještaj.
Comporta, Portugal
Smještena uz estuarij rijeke Sado, Comporta je jedno od najopuštenijih primorskih mjesta u Portugalu. Okružuju je borove šume, pješčane dine i rižina polja koja se u proljeće pretvaraju u vodene površine, a ljeti poprimaju intenzivnu zelenu boju.
Iako je posljednjih godina postala popularnija među turistima, stroga pravila gradnje sačuvala su njezin miran karakter. Danas nudi spoj prirodnih ljepota, elegantnih trgovina i vrhunskih restorana.
Kurška prevlaka, Litva i Rusija
Između Baltičkog mora i Kurške lagune prostire se uski pojas kopna poznat po golemim pješčanim dinama, šumama i spektakularnim pogledima na obalu.
Posjetitelji se mogu popeti na 52 metra visoku dinu Parnidis, tražiti jantar na plažama ili promatrati tuljane i dupine. U okolnim šumama žive jeleni, losovi i divlje svinje.
Poluotok Fischland-Darß-Zingst, Njemačka
Ovaj dugi poluotok na sjeveroistoku Njemačke poznat je po širokim pješčanim plažama, močvarama i spokojnoj atmosferi.
Mjesto Ahrenshoop još je u 19. stoljeću privuklo umjetnike, a i danas obiluje galerijama i kreativnim sadržajima. Regija je idealna za promatranje ptica, duge šetnje uz more i bijeg od gradske vreve.
Ksamil, Albanija
Ksamil, koji često nazivaju „Maldivima Europe“, jedan je od najljepših dijelova Albanske rivijere. Kristalno čisto tirkizno more, pješčane plaže i planinski krajolici čine ga jednom od najatraktivnijih destinacija na Jadranskom i Jonskom moru.
Nalazi se unutar Nacionalnog parka Butrint, gdje se prirodne ljepote isprepliću s bogatom poviješću. U blizini se nalaze antičke ruševine Butrinta, pod zaštitom UNESCO-a, s ostacima grčkih, rimskih i venecijanskih građevina.
Lège-Cap-Ferret, Francuska
Na vrhu poluotoka na atlantskoj obali Francuske nalazi se Cap Ferret, destinacija koja uspijeva sačuvati osjećaj izoliranosti unatoč popularnosti među domaćim turistima.
Ribarska sela, borove šume i duge pješčane plaže glavna su obilježja ovog kraja. Atlantska strana privlači surfere, dok je zaljev mnogo mirniji i pogodniji za kupanje.
Dani ovdje uglavnom prolaze u vožnji biciklom, uživanju u morskim plodovima i opuštenim večerama uz more.
Lošinj, Hrvatska
Smješten u Kvarnerskom zaljevu, Lošinj predstavlja mirniju alternativu popularnijim hrvatskim otocima na jugu zemlje.
Planinske staze, šljunčane uvale i plaže okružene borovima čine ga idealnim mjestom za odmor u prirodi. Primorski gradići poput Malog Lošinja i Nerezina nude opuštenu atmosferu i autentičan mediteranski ugođaj.
Pelion, Grčka
Poluotok Pelion pruža se istočno od grčkog kopna i poznat je po gustim šumama, voćnjacima i brojnim planinskim izvorima.
Zbog brdovitog terena i uskih cesta nikada nije postao velika turistička destinacija, što je sačuvalo njegov autentični karakter. Brojna sela povezana su starim kamenim stazama, a priroda je ostala gotovo netaknuta.
Procida, Italija
U Napuljskom zaljevu nalazi se Procida, mali otok dug svega tri kilometra. Poznat je po stablima limuna, mirnim ribarskim selima i vulkanskim plažama skrivenima od velikih turističkih tokova.
Otok je poslužio kao lokacija za snimanje filmova poput Poštara i Talentiranog gospodina Ripleyja. Među najljepšim mjestima ističu se šarena luka Marina di Corricella i obalni dio Marina Chiaiolella.
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