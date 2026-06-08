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Nema ozlijeđenih osoba

Promet prekinut na A4, prevrnula se cisterna

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Hina
|
08. lip. 2026. 08:11
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HAK / Screenshot

Zbog prevrtanja cisterne, na 35. kilometru autoceste A4 Goričan-Zagreb, između čvorova Varaždin i Varaždinske Toplice, prekinut je promet u oba smjera, a prema trenutačnim informacijama, riječ je o cisterni koja je prevozila plin, ozlijeđenih nema, kao ni opasnosti od požara.

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Kako je Hini rekla policijska službenica za odnose javnošću Policijske uprave varaždinske Petra Bosilj, policija je oko 5,15 sati primila dojavu Županijskog centra 112 da se prevrnula cisterna na autocesti A4 između čvorova Varaždin i Varaždinske Toplice.

"Oko 5,30 je bila autocesta zatvorena za oba smjera, a povremenu znaju pustiti prema Zagrebu samo jedan trak i trenutno vatrogasci saniraju mjesto događaja. Nema ozlijeđenih osoba, izgleda da je riječ o plinu, ali nema opasnosti”, kazala je Bosilj.

Prema trenutačnim informacijama, na terenu su vatrogasci DVD-ova Kneginec i Varaždinske Toplice.

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autocesdta a4 cisterna prometna nesreća prometni zastoj

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