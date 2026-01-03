Evo zašto je u siječnju dobro staviti spužvice za pranje posuđa u vrt

Iako može zvučati neobično, stare žute spužve koje se koriste za pranje posuđa i tanjura zapravo mogu pomoći u prehrani vrta, potaknuti rast cvijeća, pomoći voću i povrću te ojačati živice, pod uvjetom da je riječ o prirodnim spužvama. Naime, prirodne (ne sintetičke) spužve spadaju među neuobičajene predmete koje možete dodati u kompostnik kako biste stvorili novu, bogatu i hranjivu zemlju za svoj vrt.