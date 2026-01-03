neobično, ali važno
Evo zašto je u siječnju dobro staviti spužvice za pranje posuđa u vrt
Vrtlarima se savjetuje da u svoj vrt stave spužve za pranje posuđa iz vrlo važnog razloga.
Iako može zvučati neobično, stare žute spužve koje se koriste za pranje posuđa i tanjura zapravo mogu pomoći u prehrani vrta, potaknuti rast cvijeća, pomoći voću i povrću te ojačati živice, pod uvjetom da je riječ o prirodnim spužvama. Naime, prirodne (ne sintetičke) spužve spadaju među neuobičajene predmete koje možete dodati u kompostnik kako biste stvorili novu, bogatu i hranjivu zemlju za svoj vrt.
Kada pomislite na kompost, vjerojatno vam na pamet padnu lišće, uvelo cvijeće, kore krumpira i banana te prezrele jabuke koje se dodaju na kompostnu hrpu kako bi se postupno pretvorile u hranjivi malč koji se zatim raspoređuje po vrtu radi poticanja rasta i poboljšanja kvalitete tla, piše express.
No zapravo postoji čitav niz drugih kućanskih predmeta koje možete dodati u kompostnu hrpu – uključujući i spužve za pranje posuđa, pod uvjetom da nisu sintetičke.
Richard King, vrtni stručnjak, dao je savjete o tome kako najbolje iskoristiti kućni otpad otkrivajući neuobičajene stvari koje se mogu kompostirati, a na kojima će vam vrt biti zahvalan.
„Kako se približava proljeće, s duljim danima i višim temperaturama, vrtlari će primijetiti da njihove kompostne hrpe bujaju, a za one koji tek počinju, sada je odlično vrijeme za recikliranje.
Kompostne hrpe izuzetno su korisne za tlo, opskrbljuju biljke bogatim hranjivim tvarima i predstavljaju sjajan način da se prirodi nešto vrati. Kompostiranjem ovih često zanemarenih materijala smanjujete količinu otpada, a istovremeno obogaćujete tlo raznolikim hranjivim sastojcima.
Umjesto da bacite stare spužve, možete ih usitniti i dodati u kompost. Ako su izrađene od prirodnih materijala poput lufe ili celuloze, odlične su za uravnoteživanje materijala bogatih dušikom i za upijanje vode, čime kompost ostaje ugodno vlažan i pogodan za mikrobnu aktivnost.
Sintetičke kuhinjske spužve, međutim, nikada se ne bi smjele kompostirati jer mogu unijeti toksine u kompost“, rekao je King.
