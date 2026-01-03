S tržišta će nestati pedesetak automobilskih marki!

Manje tvrtke troše novac na svaki prodani automobil i nemaju kapitala za razvoj novih modela. Yin Ran, koji živi od ulaganja, objašnjava za South China Morning Post da se sada radi isključivo o preživljavanju. Izvoz se prošle godine povećao za čak 87 posto, a očekuje se da će se taj trend nastaviti i 2026. godine. Europsko tržište preplavljuju jeftini automobili marki koje bi uskoro mogle nestati… Analitičari očekuju da će do 2030. preživjeti oko 15 kineskih marki automobila.