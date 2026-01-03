S tržišta će nestati pedesetak automobilskih marki!

Analitičari očekuju da će do 2030. preživjeti oko 15 kineskih marki automobila.
Deseci automobilskih marki će bankrotirati 2026. godine jer se kineska automobilska industrija suočava s brutalnom tržišnom bitkom. Čak je i druga najmnogoljudija držav na svijetu mala bara s previše krokodila. South China Morning Post piše da oko 50 automobilskih marki generira velike minuse. Žestoki rat cijenama i pad potražnje na domaćem tržištu onemogućuju preživljavanje manjim igračima, piše HAK Revija.
Kriza posebno pogađa mnoge nove proizvođače električnih automobila koji godinama žive od državnih subvencija. Od siječnja 2026. državna potpora za kupnju električnih automobila bit će prepolovljena, što znači da će prodaja električnih automobila dramatično pasti. Deutsche Bank čak predviđa da će ukupna prodaja automobila u Kini pasti za pet posto u sljedećoj godini, što je ozbiljan pad. U Kini je registrirano 109 marki. Samo najveći divovi poput BYD-a, Geelyja i SAIC-a imaju financijsku snagu da izdrže pritisak.
Manje tvrtke troše novac na svaki prodani automobil i nemaju kapitala za razvoj novih modela. Yin Ran, koji živi od ulaganja, objašnjava za South China Morning Post da se sada radi isključivo o preživljavanju. Izvoz se prošle godine povećao za čak 87 posto, a očekuje se da će se taj trend nastaviti i 2026. godine. Europsko tržište preplavljuju jeftini automobili marki koje bi uskoro mogle nestati… Analitičari očekuju da će do 2030. preživjeti oko 15 kineskih marki automobila.
Pitanje je što će biti i ostalim globalnim proizvođačima. Unatoč krizi, tradicionalni igrači poput Volkswagena, BMW-a ili Toyote nisu ugroženi, ali mnogo je proizvođača u ozbiljnoj krizi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
