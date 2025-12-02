Oprez s austrijskim vinjetama: Pazite na trik s 18 dana

Vožnja bez vinjete u Austriji najskuplja je vožnja. Na više od 2200 kilometara autocesta redovito patrolira stotinjak djelatnika Službe za nadzor, a tu je i dvadesetak automatskih kamera kojima se redovito mijenjaju lokacije. Kazna za vožnju bez vinjete je 120 eura za osobna vozila. Tko to ne može ili neće platiti na licu mjesta, pokreće se upravni postupak u kojem kazne mogu doseći i 3000 eura, piše Večernji.