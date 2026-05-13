Jedna pogreška u vožnji može vas stajati više od 900 eura

Mnogim vozačima dogodila se situacija da su vozili autocestom i u zadnji tren shvatili da su ušli u pogrešnu traku. Umjesto brze ENC trake odjednom su se našli pred rampom za gotovinsko plaćanje.
U tom trenutku panike instinkt mnogih vozača je ubaciti u rikverc i pokušati se "izvući". Nemojte to raditi, poručuje Dnevnik.hr.
Visoke kazne
Vožnja unatrag ili polukružno okretanje na naplatnim postajama strogo su zabranjeni. Prema članku 140. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, cijena te pogreške je visoka:
Minimalna kazna: 390 eura
Maksimalna kazna: do 920 eura
Negativni bodovi: 3 kaznena boda u vašu evidenciju.
Zašto su kazne tako rigorozne? Sigurnost je na prvom mjestu. Naplatne postaje dizajnirane su isključivo za kretanje prema naprijed. Svaki neočekivani pokret unatrag remeti tijek prometa i drastično povećava rizik od sudara.
Što učiniti ako pogriješite?
Bez obzira na kolonu iza vas i nervozno trubljenje, najvažnije je ostati smiren. Rješenje je jednostavno i sigurno.
Pritisnite gumb za pomoć: svaki uređaj na naplatnoj kućici ima tipku za komunikaciju s operaterom.
Slijedite upute: operater vam može daljinski podignuti rampu, izdati karticu ili vam objasniti kako da platite cestarinu na licu mjesta.
Ne krećite se vozilom unatrag: čak i ako se pomaknete samo nekoliko metara, to se zakonski tretira kao težak prekršaj vožnje unatrag na autocesti.
Zaključak je jednostavan – jedan pritisak gumba i razgovor s operaterom besplatni su dok bi vas vožnja unatrag mogla koštati gotovo cijele plaće.
