Jedna pogreška u vožnji može vas stajati više od 900 eura

StockSnap / Pixabay / ilustracija

Mnogim vozačima dogodila se situacija da su vozili autocestom i u zadnji tren shvatili da su ušli u pogrešnu traku. Umjesto brze ENC trake odjednom su se našli pred rampom za gotovinsko plaćanje.

Podijeli

Oglas

U tom trenutku panike instinkt mnogih vozača je ubaciti u rikverc i pokušati se "izvući". Nemojte to raditi, poručuje Dnevnik.hr.

Visoke kazne

Vožnja unatrag ili polukružno okretanje na naplatnim postajama strogo su zabranjeni. Prema članku 140. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, cijena te pogreške je visoka:

Minimalna kazna: 390 eura

Maksimalna kazna: do 920 eura

Negativni bodovi: 3 kaznena boda u vašu evidenciju.

Zašto su kazne tako rigorozne? Sigurnost je na prvom mjestu. Naplatne postaje dizajnirane su isključivo za kretanje prema naprijed. Svaki neočekivani pokret unatrag remeti tijek prometa i drastično povećava rizik od sudara.

Što učiniti ako pogriješite?

Bez obzira na kolonu iza vas i nervozno trubljenje, najvažnije je ostati smiren. Rješenje je jednostavno i sigurno.

Pritisnite gumb za pomoć: svaki uređaj na naplatnoj kućici ima tipku za komunikaciju s operaterom.

Slijedite upute: operater vam može daljinski podignuti rampu, izdati karticu ili vam objasniti kako da platite cestarinu na licu mjesta.

Ne krećite se vozilom unatrag: čak i ako se pomaknete samo nekoliko metara, to se zakonski tretira kao težak prekršaj vožnje unatrag na autocesti.

Zaključak je jednostavan – jedan pritisak gumba i razgovor s operaterom besplatni su dok bi vas vožnja unatrag mogla koštati gotovo cijele plaće.