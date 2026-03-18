Povući ručnu prilikom parkiranja ili ne? Stručnjaci dali jasan odgovor

Vozači su već godinama u dilemi treba li prilikom parkiranja povući ručnu kočnicu ili ne?
Stručnjaci navode da iako zakon, piše Fenix.de, ne propisuje izričitu obvezu korištenja ručne (parkirne) kočnice, vozač je dužan osigurati da vozilo pri parkiranju ne može nekontrolirano krenuti. Na ravnoj površini često je dovoljan samo ubačen stupanj prijenosa (kod automatskog mjenjača "P"). No, ako taj stupanj ne sjedne pravilno ili dođe do kvara na kvačilu, vozilo može krenuti s mjesta.
Zato stručnjaci preporučuju da uvijek podignete ručnu kočnicu, osobito ako parkirate na uzbrdici ili nizbrdici. Dodatna mjera sigurnosti je zakretanje prednjih kotača prema rubu kolnika. Čak i ako auto krene, neće završiti na cesti.
Zimi postoji strah da bi se ručna kočnica mogla zamrznuti. To se događa uglavnom kod oštećenih sajli, a problem se rješava otapanjem.
Unatoč tome, stručnjaci savjetuju redovitu upotrebu ručne kočnice, kako bi se spriječilo njeno zaglavljivanje ili hrđanje mehanizma.
Mnogi moderni automobili sve češće koriste električnu ručnu kočnicu, aktiviranu prekidačem. Iako izgleda drugačije, funkcija joj je ista – osigurati vozilo. I ovu verziju treba redovito koristiti kako bi ispravno radila.
Ručna kočnica nije samo za parkiranje – ona je i sigurnosni sustav, rezervna kočnica u slučaju otkaza glavne (nožne) kočnice. Ako bilo koji od ta dva sustava ne radi, vozilo neće proći tehnički pregled, piše Fenix.
