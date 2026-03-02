Ovaj prljavi dio u autu može vas stajati zdravlja i stotine eura

Srećom, automobil vam obično šalje jasne signale da je vrijeme za zamjenu filtera. Najočitiji simptom je osjetno smanjen protok zraka iz ventilacijskih otvora, čak i kada je ventilator postavljen na najveću brzinu. Drugi alarm je pojava neugodnog, ustajalog mirisa koji podsjeća na vlažnu krpu ili plijesan, a koji se najviše osjeti neposredno nakon pokretanja ventilacije. Ako primijetite da vam se stakla magle češće nego inače i da se na njima stvara tanak, masni film koji je teško obrisati, to je također znak loše cirkulacije zraka uzrokovane začepljenim filterom. Ponekad se može čuti i zviždanje ili pojačana buka iz smjera ventilatora dok se bori probiti zrak kroz prepreku. Ignoriranje ovih znakova znači nastavak udisanja prljavog zraka i riskiranje skupog kvara.