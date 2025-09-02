Nemiran rad motora u praznom hodu: Koji su sve mogući uzroci?

Kad je motor u praznom hodu očekuje se da radi mirno i uravnoteženo. No, što ako osjetite vibracije, nuravnotežen izgaranje, ako se poveća broj okretaja? U ‘leru’ automobili rade na negdje oko 700-800 o/min. Sami ćete, po iskustvu, procijeniti kad vam motor ne radi kao inače, piše HAK.