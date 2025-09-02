Nemiran rad motora u praznom hodu: Koji su sve mogući uzroci?

U svakom slučaju, ako osjetite da vam motor nejednako radi, potrebno je potražiti pomoć mehaničara.
Kad je motor u praznom hodu očekuje se da radi mirno i uravnoteženo. No, što ako osjetite vibracije, nuravnotežen izgaranje, ako se poveća broj okretaja? U ‘leru’ automobili rade na negdje oko 700-800 o/min. Sami ćete, po iskustvu, procijeniti kad vam motor ne radi kao inače, piše HAK.
Obično je to simptom nekih problema, a kojih? Kod benzinaca bi to mogle biti dotrajale svjećice zbog kojih će paljenje smjese u cilindrima biti otežano. Također, mogući su i problemi s ožičenjem svjećica, odnosno neispravnošću instalacija.
Jedan od mogućih uzroka su i onečišćeni injektori goriva te začepljeni filter zraka. Neispravan ventil protoka zraka mogao bi također biti jedan od uzroka. Nejednak rad motora moguć je i zbog narušavanja vakuuma u sustavu dovoda zraka i goriva u motor (zbog dotrajalosti ili oštećenja).
Nakon promjene zupčastog remena može se dogoditi da on nije savršeno usklađen pa i rad ventila nije sinkroniziran. Sve to reducira kompresiju i rezultira neoptimalnim radom motora u praznom hodu. Slični se problemi mogu javiti i zbog dotrajalosti zupčastog remena.
Na kraju, mogući su i problemi s vremenom paljenja smjese zbog kojih će motor raditi grublje ili se ugasiti. U svakom slučaju, ako osjetite da vam motor nejednako radi, potrebno je potražiti pomoć mehaničara.
