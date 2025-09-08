Što učiniti kada automobil počne tonuti u rijeci, jezeru…?

Kada u jurnjavi automobil iskoči s ceste i završi u rijeci, hoće li se putnici moći osloboditi na vrijeme? Nasreću, takvi su nam prizori ipak najčešće poznati iz akcijskih filmova. Prema ADAC-u, takve nesreće su u stvarnosti vrlo rijetke, ali nisu isključene. Što bi onda putnici trebali napraviti da sigurno izađu iz vozila i vode? Ovisno o brzini, visini i kutu pada, automobil udara u površinu vode i što se dalje događa? U pravilu, vozilo tada pluta nekoliko minuta. A upravo to vrijeme morate iskoristiti kako biste što prije izašli. Dakle, odmah nakon udara – ali ne prije nego li svi putnici otkopčaju sigurnosne pojaseve.