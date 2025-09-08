Što učiniti kada automobil počne tonuti u rijeci, jezeru…?

Spašavanje kroz vrata u zadnjoj sekundi zadržavanjem zraka više je za kaskadere u filmu nego za nas obične građane.
Kada u jurnjavi automobil iskoči s ceste i završi u rijeci, hoće li se putnici moći osloboditi na vrijeme? Nasreću, takvi su nam prizori ipak najčešće poznati iz akcijskih filmova. Prema ADAC-u, takve nesreće su u stvarnosti vrlo rijetke, ali nisu isključene. Što bi onda putnici trebali napraviti da sigurno izađu iz vozila i vode? Ovisno o brzini, visini i kutu pada, automobil udara u površinu vode i što se dalje događa? U pravilu, vozilo tada pluta nekoliko minuta. A upravo to vrijeme morate iskoristiti kako biste što prije izašli. Dakle, odmah nakon udara – ali ne prije nego li svi putnici otkopčaju sigurnosne pojaseve.
Put za bijeg vodi kroz razbijene bočne prozore ili krovni otvor, a ne kroz vrata. Budući da ih tlak vode izvana obično sprečava da se otvore. Čak i ako je voda već ušla u vozilo, električni prozori ili krovni otvor trebali bi još kratko raditi, piše HAK Revija.
Inače postoji još samo pokušaj razbijanja prozora. Ali to je vrlo teško ili uopće nije moguće u praksi s jednodijelnim sigurnosnim staklima, objašnjavaju u Njemačkom autoklubu i dodaju da ako su bočni prozori izrađeni od laminiranog sigurnosnog stakla, onda postoji mogućnost da se oni mogu razbiti uobičajenim sredstvima.
Ako je ušlo puno vode, automobil onda zaranja. Ako imate motor naprijed prvo će potonuti preko prednjeg dijela dok sa stražnjim motorom vozilo tone na drugu stranu.
Vrata se mogu otvoriti pod vodom u određenom trenutku kada je automobil potpuno poplavljen. ADAC izričito upozorava da se namjerno ne čeka toliko dugo jer se stres u ovoj izuzetnoj situaciji lako pretvara u paniku i pretvara u najveću opasnost. Spašavanje kroz vrata u zadnjoj sekundi zadržavanjem zraka više je za kaskadere u filmu nego za nas obične građane.
