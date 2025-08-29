Odmah uklonite ovaj predmet iz vašeg automobila: Mogao bi vam izazvati ozljede

"Kako unutarnja temperatura raste, raste i tlak unutar limenke. Ako postane previsok, limenka može eksplodirati, što predstavlja ozbiljan rizik od požara i ozljeda".
Vozačima je upućeno upozorenje da iz svojih vozila uklone aerosolne boce – poput dezodoransa, lakova za kosu ili osvježivača zraka – jer ljetne vrućine mogu učiniti ove predmete izuzetno opasnima. Stručnjaci upozoravaju da visoke temperature mogu uzrokovati curenje, pucanje ili čak eksploziju limenki pod tlakom. Iako se čini da je najgori toplinski val prošao, temperature u vozilima parkiranima na suncu i dalje mogu dostići kritične razine, piše Express.co.
Primjerice, automobil parkiran na izravnoj sunčevoj svjetlosti može u samo deset minuta povećati temperaturu s 24°C na 38°C, a nakon pola sata dosegnuti i 50°C ili više. To je granica koju mnogi proizvođači aerosola označavaju kao maksimalnu dopuštenu temperaturu za skladištenje.
Tvrtka LeaseLoco objašnjava: "Kako unutarnja temperatura raste, raste i tlak unutar limenke. Ako postane previsok, limenka može eksplodirati, što predstavlja ozbiljan rizik od požara i ozljeda".
