Odmah uklonite ovaj predmet iz vašeg automobila: Mogao bi vam izazvati ozljede

Vozačima je upućeno upozorenje da iz svojih vozila uklone aerosolne boce – poput dezodoransa, lakova za kosu ili osvježivača zraka – jer ljetne vrućine mogu učiniti ove predmete izuzetno opasnima. Stručnjaci upozoravaju da visoke temperature mogu uzrokovati curenje, pucanje ili čak eksploziju limenki pod tlakom. Iako se čini da je najgori toplinski val prošao, temperature u vozilima parkiranima na suncu i dalje mogu dostići kritične razine, piše Express.co.