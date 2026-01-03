SMRT AUTENTIČNOSTI
Što se događa s Instagramom? Njegov šef otkrio što nas čeka u "novoj stvarnosti"
Mosseri smatra kako Instagram mora proći kroz korjenitu evoluciju jer AI generirani sadržaj postaje gotovo neodvojiv od stvarnih fotografija.
AI zauvijek promijenio društvene mreže
Kaže da je AI zauvijek promijenio društvene mreže: savršene, ispeglane fotografije više nikoga ne impresioniraju, osobni trenuci preselili su se u privatne poruke, a platforma se sada mora prilagoditi svijetu u kojem je sve teže razlikovati stvarno od umjetnog.
Prvi čovjek Instagrama, Adam Mosseri, uputio je znakovitu poruku kreativcima i korisnicima povodom početka 2026. godine, istaknuvši kako će u eri sveprisutne umjetne inteligencije morati prihvatiti "sirovu estetiku". Mosseri smatra kako Instagram mora proći kroz korjenitu evoluciju jer AI generirani sadržaj postaje gotovo neodvojiv od stvarnih fotografija.
'Ako niste mlađi od 25 godina, vjerojatno Instagram i dalje zamišljate kao mrežu kvadratnih fotografija s dotjeranom estetikom – puno šminke, zaglađene kože, jakog kontrasta i lijepih pejzaža', napisao je Mosseri. 'Taj feed je mrtav.'
Prema Mosseriju, korisnici su prije nekoliko godina prestali dijeliti osobne trenutke u glavnom feedu, a komunikaciju s prijateljima preselili su u privatne poruke. Ondje se, kaže, dijele neuređene fotografije i spontane snimke – od 'fotografija cipela' do neugodnih, ali iskrenih kadrova, prenosi Business Insider.
U takvom okruženju, smatra Mosseri, kreatori sadržaja više ne mogu računati na profesionalno producirane vizuale kao glavnu prednost. "Lijepa, uglađena slika danas je jeftina za proizvesti i dosadna za konzumirati. Ljudi žele sadržaj koji djeluje stvarno", poručio je, dodavši da se feedovi sve više pune "sintetikom svih vrsta".
AI alati, influenceri...
Društvene mreže poput Instagrama suočavaju se s eksplozijom AI generiranog sadržaja, potaknutog alatima poput Midjourneyja i Sore, koji omogućuju stvaranje realističnih fotografija i videa bez stvarnog događaja iza njih.
Istodobno, Meta, vlasnik Instagrama i Facebooka, intenzivno uvodi vlastite AI alate. Instagram je prošle godine pokrenuo tzv. AI studio koji korisnicima omogućuje izradu prilagođenih chatbotova, uključujući i digitalne verzije samih sebe, a ranije je eksperimentirao i s AI influencerima temeljenima na stvarnim slavnim osobama.
Kamere bi kriptografskim potpisom dokazivale autentičnost fotografije?
Mosseri upozorava da će s daljnjim razvojem tehnologije platformama biti sve teže razlikovati stvarni i umjetno generirani sadržaj. Kao jedno od mogućih rješenja spominje ideju da bi kamere mogle kriptografski potpisivati fotografije u trenutku snimanja, kako bi se moglo dokazati da su autentične.
Prema Mosseriju, Instagram mora učiniti nekoliko stvari: jasno označavati AI-generirani sadržaj, pružiti više informacija o tome tko stoji iza objava te razviti bolje kreativne alate kako bi se ljudski autori mogli ravnopravno natjecati sa sadržajem koji proizvodi umjetna inteligencija.
"Veći dio života mogao sam pretpostaviti da su fotografije i videi koje gledam uglavnom vjerni zapisi stvarnih događaja", napisao je Mosseri. "To više jednostavno nije slučaj."
