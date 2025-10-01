Oglas

BRITANSKO TRŽIŠTE

Citroen povlači više od tisuću automobila: Ovaj model ima ozbiljan problem s kočnicama

N1 Info
01. lis. 2025. 13:30
Citroen
Ilustracija / Unsplash

Francuski proizvođač automobila Citroën poručio je vlasnicima aktualne C3 serije vozila da odmah prestanu koristiti svoja vozila zbog kvara na sklopu papučice kočnice.

Riječ je o tzv. "stop-drive" opozivu, koji se izdaje kada postoji ozbiljan sigurnosni rizik, a u Velikoj Britaniji on obuhvaća oko 1100 vozila, prenosi Sky News.

Opoziv obuhvaća sve modele iz C3 linije: Citroën C3 (2025-), Citroën e-C3 (2024-), Citroën C3 Aircross (2025-) i Citroën e-C3 Aircross (2025-).

Kupcima pogođenih modela nude se zamjenska vozila dok se sklop papučice kočnice ne provjeri i popravi.

Preporuča se odlazak u ovlašteni servis

Prema objašnjenju Stellantisa, vlasnika brenda Citroën, tijekom redovitih kontrola kvalitete otkriveno je da pojedini modeli s volanom na desnoj strani imaju papučicu kočnice izrađenu mimo specifikacija, što može dovesti do potpunog gubitka mogućnosti kočenja.

Ako kočnica zakaže, automatsko kočenje u nuždi i elektronička parkirna kočnica ostaju u funkciji, navodi kompanija.

Vozačima se preporučuje da kontaktiraju korisnički servis ili najbliži Citroënov salon ukoliko imaju bilo kakvih nedoumica.

Stellantis automobil citroen kočnice

