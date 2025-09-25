Policajke otkrile: Ova dva prekršaja pri parkiranju smatraju se “smrtnim grijesima”

Parkirni prekršaji su svakodnevica, ali ne završava svaki automatski kaznom. Redarke često pokazuju razumijevanje – primjerice, ako se parkirna karta pomaknula ili se vozač vratio samo nekoliko minuta prekasno. Ipak, postoje situacije u kojima moraju biti dosljedne – i u kojima vozači ne mogu očekivati nikakvu popustljivost, piše Fenix.