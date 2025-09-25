Oglas

"Tu nema šale"

Policajke otkrile: Ova dva prekršaja pri parkiranju smatraju se “smrtnim grijesima”

N1 Info
|
25. ruj. 2025. 08:56
Parking
Unsplash

Prometne redarke ne postupaju uvijek isključivo po propisima. Manji prekršaji ponekad završavaju samo s upozorenjem umjesto kazne. No, kod određenih parkirnih prekršaja nema milosti.

Parkirni prekršaji su svakodnevica, ali ne završava svaki automatski kaznom. Redarke često pokazuju razumijevanje – primjerice, ako se parkirna karta pomaknula ili se vozač vratio samo nekoliko minuta prekasno. Ipak, postoje situacije u kojima moraju biti dosljedne – i u kojima vozači ne mogu očekivati nikakvu popustljivost, piše Fenix.

Dva prekršaja posebno ozbiljna: “Tu nema šale”

Prema izvješću lista Merkur, prometne redarke bile su u ophodnji u Schongauu. No, njihovo područje nadzora obuhvaća cijelu južnu Bavarsku – od Schwangaua do Oberammergaua. Obje naglašavaju kako im nije cilj podijeliti što više kazni.

"Radije ću pomoći starijoj gospođi prijeći cestu nego napisati kaznu“, kaže jedna. I druga dodaje: "Ponekad damo samo usmenu opomenu – s ozbiljnim pogledom i podignutim kažiprstom."

Međutim, postoje prekršaji kod kojih nema prostora za pregovore – osobito kada je riječ o parkiranju na mjestima za osobe s invaliditetom i blokiranju vatrogasnih prilaza. "Tu ne prihvaćamo nikakve isprike", ističu one.

Tko bez dozvole zauzme mjesto za osobe s invaliditetom ili parkira na vatrogasnom prilazu, mora računati s kaznom od 55 eura. Osim toga, vozilo može odmah biti odvučeno, a troškove vuče snosi sam vozač.

Uz redovne kontrole, redarke nadziru i autobusne rute, kako bi osigurale da linijski autobusi mogu nesmetano prometovati i da ih ne blokiraju nepropisno parkirana vozila.

“Neki ljudi postanu jako neugodni”

Redarke svakodnevno susreću različite ljude. Mnogi su ljubazni – neki čak i zahvalni. No, ima i onih koji iskaljuju bijes.

"Neki postanu stvarno neugodni. Ponekad pomislimo da će nas napasti", kaže jedna od redarki.

Posebno ističe muškarce iz kulturnih sredina "u kojima su žene u podređenom položaju", koji teško prihvaćaju autoritet žene u uniformi.

Unatoč tome, obje ostaju smirene i profesionalne. Njihov cilj nije maltretiranje, već sigurnost i pravednost u prometu.

"Mi nismo lovci", naglašavaju. Manji prekršaji mogu proći s upozorenjem – ali kada je ugrožena sigurnost, tu prestaje svako razumijevanje.

Teme
auto automobil kazne parking parkiranje

