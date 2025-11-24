Treba li zagrijati motor automobila prije nego što krenete voziti?

Što učiniti? Prvo pokrenite motor, a zatim zategnite sigurnosni pojas. Tko god se pridržava ovog malog pravila, čini mnogo dobra za motor. Međutim, čak i ako je ulje doseglo sve važne točke podmazivanja u motoru ili u turbopunjaču, motor se ne smije odmah tjerati u visoke okretaje. Motor s unutarnjim sagorijevanjem sastoji se od više od 1000 dijelova koji su izrađeni od raznih materijala. To znači da se komponente šire različitim brzinama kako se zagrijavaju. Na primjer, klipovi se vrlo brzo zagrijavaju izgaranjem koje se odvija u cilindru, zbog čega se brže šire. Stijenke cilindara, koje su dio bloka motora, trebaju više vremena za to. Zazor, odnosno razmak između klipova i stijenki cilindra, postaje premali, a to znači dodatno trošenje.