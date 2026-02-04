Svaki šesti auto pada na tehničkom pregledu. Ovo su najčešći razlozi rušenja

Svaki šesti tehnički pregled završi s negativnim rezultatom.
"Imamo dosta vozila koja padaju na tehničkom pregledu. Najveći nedostaci su i dalje na kočnicama, na ovjesu, na pneumaticima najviše i na svjetlima", rekao je Tomislav Škreblin iz Centra za vozila Hrvatske.
Za takvo stanje automobila, vozači imaju jasno objašnjenje.
"Mi šparamo na održavanju auta. Tko održava auto, auto je sigurniji, a nama je šteta dati lovu nego na druge gluposti trošimo, a nećemo za auto i onda dobijemo to što dobijemo – kočnice ne rade, pločice, nismo bili na tehničkom", objašnjava Željko iz Zagreba za Dnevnik Nove TV.
Automobili stari 13 godina
Automobili su nam stari više od trinaest godina. Jedna činjenica važna za sigurnost ipak veseli.
"Ono što se sada pokazalo, već drugu godinu imamo stagnaciju te prosječne starosti i osobnih automobila i cijelog voznog parka, tako da se nadamo da će se kroz 2026. ili stagnacija održati ili ćemo osjetiti mali pad prosječne starosti vozila", nada se Škreblin.
