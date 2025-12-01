Oglas

LOŠI VREMENSKI UVJETI

VIDEO / Kaos na cesti: Lančani sudar čak 45 vozila

N1 Info
01. pro. 2025. 10:19
američka policija Pixabay
Pixabay/Ilustracija

U ovoj lančanoj nesreći nije bilo ozlijeđenih.

Na američkoj cesto 70 u okrugu Vigo u subotu ujutro došlo je do lančanog sudara u kojem je sudjelovalo najmanje 45 vozila.

U ovoj lančanoj nesreći na sreću nije bilo ozlijeđenih, prenosi CBS news.

Do nesreće je došlo zbog loših vremenskih uvjeta.

"Ljudi, ako možete ostati kod kuće, ostanite kod kuće. Kada počne padati snijeg, ljudi jednostavno trebaju voziti pametnije, smanjiti brzinu, obvezno se vezati i svi zajedno biti sigurni na cesti“, poručio je službenik lokalne policije Matt Ames.

