VIDEO / Kaos na cesti: Lančani sudar čak 45 vozila

U ovoj lančanoj nesreći nije bilo ozlijeđenih.
Na američkoj cesto 70 u okrugu Vigo u subotu ujutro došlo je do lančanog sudara u kojem je sudjelovalo najmanje 45 vozila.
U ovoj lančanoj nesreći na sreću nije bilo ozlijeđenih, prenosi CBS news.
Do nesreće je došlo zbog loših vremenskih uvjeta.
WILD WEATHER WREAKS HAVOC— Simo Saadi🇺🇸🇲🇦 (@Simo7809957085) November 29, 2025
BREAKING
Insane 45-car chain-reaction crash causes huge pile-up as snow blankets the Midwest pic.twitter.com/HGj1EgdRoD
"Ljudi, ako možete ostati kod kuće, ostanite kod kuće. Kada počne padati snijeg, ljudi jednostavno trebaju voziti pametnije, smanjiti brzinu, obvezno se vezati i svi zajedno biti sigurni na cesti“, poručio je službenik lokalne policije Matt Ames.




