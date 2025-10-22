Oglas

63-godišnji vozač

Pijan i bez vozačke u Osijeku izazvao lančani sudar, tri osobe lakše ozlijeđene

author
Hina
|
22. lis. 2025. 12:28
Josip Dabro doveden je jutros pred suca istrage. Ceka se odluka hoce li za njega biti zatrazen istrazni zatvor.
Davor Javorovic/PIXSELL

Policija će prekršajno prijaviti 63-godišnjeg vozača teretnog vozila koji je u Osijeku, s više od dva promila alkohola u krvi izazvao lančani sudar, u kojem su lakše ozlijeđene tri osobe, i to u vrijeme dok mu je vozačka dozvola bila oduzeta.

Prometna nesreća dogodila se u utorak popodne u Kanižlićevoj ulici, gdje je 63-godišnji vozač teretnog vozila, zbog neprilagođene brzine, udario u stražnji dio osobnog automobila koji je u tom trenutku bio zaustavljen na kolniku zbog kolone vozila. 

Osobni automobil odbačen je u drugi zaustavljeni automobil koji je potom udarilo u zadnji dio slijedećeg automobila u koloni. Očevidom je utvrđeno da je 63-godišnji vozač sudjelovao u prometu s 2,36 promila alkohola u krvi i  za vrijeme dok mu je vozačka dozvola oduzeta zbog prikupljenih 18 negativnih bodova.

Uz to, upravljao je vozilom kojem je istekla važnost prometne dozvole za više od 15 dana.

Zbog izazivanja prometne nesreće vozaču slijedi obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od 390 eura, a zbog vožnje pod utjecajem alkohola prekršajni nalog s kaznom od 1320 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja vozilom "B“ kategorije na tri mjeseca i novih šest negativnih prekršajnih bodova.

Zbog isteka prometne dozvole na vozilu kojim je upravljao, slijedi mu i obavijest o počinjenom prekršaju s kaznom od 260 eura.

U prometnoj nesreći, u kojoj su sudjelovala ukupno četiri vozila, tri osobe su lakše ozlijeđene, a zbog narušenog zdravstvenog stanja i kroničnih bolesti 63-godišnji vozač je zadržan u osječkom Kliničkom bolničkom centru na daljnjem liječenju, napominju u policiji.

Osijek policija sudar

