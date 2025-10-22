Pijan i bez vozačke u Osijeku izazvao lančani sudar, tri osobe lakše ozlijeđene

Osobni automobil odbačen je u drugi zaustavljeni automobil koji je potom udarilo u zadnji dio slijedećeg automobila u koloni. Očevidom je utvrđeno da je 63-godišnji vozač sudjelovao u prometu s 2,36 promila alkohola u krvi i za vrijeme dok mu je vozačka dozvola oduzeta zbog prikupljenih 18 negativnih bodova.