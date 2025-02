Vlasnik ovog modela Mercedesa otkrio troškove servisa: “Totalno ludilo”

Podijeli :

Osobito snažni sportski automobili mogu napraviti "duboku rupu“ u kućnom budžetu kada je riječ o održavanju i popravcima. Ali postoje i automobili koji su toliko posebni i rijetki da su troškovi ne samo visoki, već jednostavno pretjerani.

U tu kategoriju spadaju, primjerice, vozila kao što su Pagani Utopia ili Bugatti Chiron za koje se na Ebayu nudilo zamjensko prednje svjetlo za nešto manje od 150.000 eura.

Automobil koji također spada u tu ligu je Mercedes-AMG One. Kupoprodajna cijena od najmanje tri milijuna eura nije dovoljna. Također si morate moći priuštiti servis i rezervne dijelove, piše Fenix Magazin.

Ograničeno na 275 primjeraka

Rijetko ćete vidjeti Mercedes-AMG One na cesti: plug-in hibridni supersportski automobil s dva sjedala ograničen je na malu seriju od 275 primjeraka. Ono što je posebno u vezi s vozilom: Pogonska jedinica dolazi iz trkaćeg automobila Formule 1. S ukupnom snagom od 1.063 KS, automobil do 300 km/h ubrzava za 15,6 sekundi. Jedan od rijetkih vlasnika koji u svojoj garaži ima rijetki Mercedes-AMG One je automobilski influencer i YouTuber Gercollector. U videu sada je pričao o svemu – i ne samo da nam je rekao koliko košta servis, već i koliko treba platiti za neke rezervne dijelove.

Peteroznamenkasti iznos za jednu felgu

Prema Gercollectoru, čije je pravo ime Michael Spegel, trebali biste izbjegavati grebanje naplatka vozila što je više moguće. Njegov primjerak AMG One opremljen je Motorsport paketom, što znači da su kotači od magnezija montirani s karbonskim aerokrilcima i košta 21.300 eura po komadu. To znači da se za cijeli set od četiri kotača plaća više od 85.000 eura. Kolekcionar naglašava da bi se za to bez problema mogao dobiti dobro opremljeni BMW M2. S druge strane, “standardni” aluminijski naplatci za AMG One gotovo su jeftini: koštaju “samo” 9.100 eura svaki.

No Spegel dijeli i cijene ostalih rezervnih dijelova za vozilo:

Prednja: 48.000 eura

Poklopac motora: 37.000 eura

Stražnji difuzor: 53.000 eura

Vjetrobransko staklo je relativno jeftino i, prema riječima kolekcionara, košta 2.100 eura. Za usporedbu: kod legendarnog McLarena F1 promjena vjetrobranskog stakla košta više od 30.000 eura.

Godišnji servis za Mercedes-AMG One: Dva tehničara zauzeta tjedan dana

Spegel također ima spreman račun za prvi godišnji servis svog Mercedes-AMG One. Kako objašnjava, dva posebna tehničara AMG One provode cijeli tjedan radeći na servisu. Sve na vozilu se provjerava, a tekućine i filtri se mijenjaju – na “razini Formule 1”, kako naglašava Gercollector. Cijena je također na ovoj razini: ukupno 80 radnih sati po 380 eura čini više od 30.000 eura. “Totalno ludilo”, kaže Spegel.

