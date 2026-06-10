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NEZADOVOLJAN SITUACIJOM

Trump izgubio živce: Iran će platiti cijenu, nasilnik Bliskog istoka je mrtav!

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N1 Info
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10. lip. 2026. 13:26
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Donald Trump
AFP / JIM WATSON

Američki predsjednik Donald Trump opet je kritizirao Iran i njegovu vojnu sposobnost u novoj objavi na društvenoj mreži Truth Social.

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"Iranska vojska je potpuni i totalni kaos. Velik dio nje, poput njihove mornarice i zrakoplovstva, više uopće ne postoji - oni su potpuno poraženi. Iran je sve samo priča, a nikakva akcija. Nasilnik Bliskog istoka je MRTAV", napisao je Trump, prenosci CNBC.

Dodao je da je Iran predugo odugovlačio s pregovorima o sporazumu koji bi, prema njegovim riječima, bio odličan za njih.

"Sada će morati platiti cijenu", poručio je Trump.

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Teme
donald trump hormuški tjesnac iran prijetnja

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