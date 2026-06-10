Picula o "grace periodu" za Srbiju: Vlast će morati pokazati koliko ozbiljno želi ostvariti ono na što se obvezala

„Čini mi se da Srbija sada ulazi u razdoblje u kojem se neke razlike više neće moći skrivati jer će postati tema unutarnje političke borbe. Najavljuju se izbori u Srbiji, iako još ne znamo kada će biti održani. Mislim da je ovo trenutak u kojem će, ako dođe do izborne kampanje, odnosi postati još zaoštreniji. To znači da će vlast inzistirati na svemu što je može održati na vlasti, dok će politička oporba inzistirati na razlikama u odnosu na vlast, pa prostora za dogovor neće biti. Smatram da su ti izbori iznimno važni jer vlast želi preživjeti u trenutku kada trpi nezapamćen pritisak onih koji je žele smijeniti”, rekao je sugovornik N1.