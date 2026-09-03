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radi smanjenja troškova

Volkswagen će ukinuti dodatnih 50.000 radnih mjesta

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Hina
|
03. ruj. 2026. 22:41
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Volkswagen UNSPLASH
Ilustracija: Erik Mclean on Unsplash

Volkswagen planira ukinuti dodatnih 50.000 radnih mjesta u sljedećim godinama radi smanjenja troškova, priopćio je njemački proizvođač automobila u četvrtak navečer.

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Volkswagen je smanjenje globalnog kapaciteta osoblja opisao nužnim za postizanje ciljeva svog programa transformacije.

Budućnost četiri tvornice visi o koncu, dodala je tvrtka.

Za lokacije Emden, Zwickau, Hanover i Neckarsulm ne može se jamčiti isplativo daljnje korištenje od 2031. do 2034. godine. "Alternativno korištenje se ispituje paralelno i kao komplementarna mjera" za ove tvornice, priopćila je tvrtka.

Koncept održive i konkurentne proizvodne strukture za europske pogone, koji je kompatibilan s ukupnom vizijom, trebao bi se razviti do kraja lipnja 2027.

"Plan za budućnost stvara uvjete kako bi Volkswagen grupa i njezini brendovi postali sposobniji, konkurentniji i orijentiraniji na budućnost", navodi se u priopćenju tvrtke.

"Provedba plana je, po mišljenju uprave i nadzornog odbora, apsolutno neophodna za održavanje konkurentnosti Volkswagen grupe", dodaje se.

Nakon intenzivnih i konstruktivnih rasprava, nadzorni odbor je "jednoglasno odobrio" sveobuhvatni Plan za budućnost 2030. Volkswagen grupe.

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