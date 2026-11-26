životna opsesija
Stoljeće nakon smrti otkrivena oporuka Antonija Gaudíja: Evo kome je ostavio svu svoju imovinu
Sto godina nakon smrti slavnog španjolskog arhitekta Antonija Gaudíja, javnosti je postao dostupan popis njegove ostavštine. Dokument otkriva kolika je bila Gaudíjeva predanost bazilici Sagrada Família, kojoj je posvetio velik dio života i za čiju je izgradnju odlučio ostaviti svu svoju imovinu – od bankovne ušteđevine do kuće u glasovitom Parku Güell.
Spis pohranjen u Povijesnom arhivu protokola u Barceloni zapravo je prijepis iz 1926. godine, nastao prema oporuci koju je Gaudí potpisao 1911. u Puigcerdi. Izvornik je uništen 1936. godine, kada je javnobilježnički ured u kojem se čuvao izgorio u prvim mjesecima Španjolskog građanskog rata. Među spisima se nalazi i potvrda o posljednjoj volji koju je potpisao Manuel Azaña, tadašnji dužnosnik u pravosuđu i kasniji predsjednik Druge Španjolske Republike.
Kako je objasnio dekan Katalonske javnobilježničke komore José Alberto Marín, javnobilježnički spisi podliježu tajnosti, ali nakon isteka roka od 100 godina stječu status povijesne građe i postaju dostupni javnosti, piše Euronews.
Nasljedstvo u službi Sagrade Famílije
Popis ostavštine otkriva i identitet trojice povjerenika koje je Gaudí imenovao sukladno katalonskom nasljednom pravu. Riječ je o svećeniku Gilu Parésu i Vilasauu, kapelanu i čuvaru Sagrade Famílije, liječniku Pereu Santalóu i Castellvíju, arhitektovu bliskom prijatelju, te arhitektu Domènecu Sugrañesu i Grasu, Gaudíjevu učeniku koji je kasnije preuzeo vođenje radova na bazilici.
Njih su trojica pred javnim bilježnikom Luisom Rufastom potvrdila da je Gaudíjeva izričita želja bila da se sva njegova imovina proda, a prikupljeni novac usmjeri u daljnju izgradnju bazilike. Sugrañes je pritom preuzeo ulogu umjesto Francesca Berenguera i Mestresa, bliskog Gaudíjeva suradnika koji je preminuo 1914. godine.
Skromna ušteđevina i samo jedna nekretnina
Dokumenti svjedoče i o skromnosti kojom je slavni arhitekt živio u posljednjim godinama života. Njegova je ušteđevina bila raspoređena na dva računa: 1.870 pezeta u Španjolskoj banci (Banco de España) u Barceloni te 1.121 pezeta na štednoj knjižici u štedionici Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis.
Jedina nekretnina u njegovu vlasništvu bila je kuća u Parku Güell, u nekadašnjoj općini Gràcia, koju su izvršitelji oporuke za potrebe moguće prodaje procijenili na 45.000 pezeta. Prema procjenama Katalonske javnobilježničke komore, taj bi iznos danas odgovarao vrijednosti od oko 150.000 eura, što je za ono vrijeme predstavljalo uobičajenu razinu imetka.
Ovi podaci dodatno potvrđuju da Gaudí nije bio vezan uz materijalna dobra te da je sve svoje resurse stavio u službu monumentalnog projekta u Barceloni.
Dokument iznimne povijesne vrijednosti
Važnost otkrivenog popisa nadilazi njegov financijski sadržaj. Budući da je izvorna oporuka stradala u požaru 1936. godine, ovaj je prijepis ključan izvor za rekonstrukciju arhitektove posljednje volje, a potpis Manuela Azañe daje mu dodatnu povijesnu težinu.
Nakon isteka zakonskog roka od stoljeća, dokument će biti dostupan za uvid u prostorijama Katalonske javnobilježničke komore. U istom se arhivu čuvaju i drugi važni zapisi povezani s Gaudíjem i Sagradom Famílijom, uključujući zapisnik o polaganju kamena temeljca bazilike, sastavljen prije nego što je Gaudí preuzeo vođenje projekta, ali i dokument iz lipnja ove godine kojim su papa Lav XIV. i nadbiskup Barcelone Joan Josep Omella zabilježili dovršetak Isusova tornja i aktualno stanje radova na hramu.
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