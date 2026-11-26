Nakon isteka zakonskog roka od stoljeća, dokument će biti dostupan za uvid u prostorijama Katalonske javnobilježničke komore. U istom se arhivu čuvaju i drugi važni zapisi povezani s Gaudíjem i Sagradom Famílijom, uključujući zapisnik o polaganju kamena temeljca bazilike, sastavljen prije nego što je Gaudí preuzeo vođenje projekta, ali i dokument iz lipnja ove godine kojim su papa Lav XIV. i nadbiskup Barcelone Joan Josep Omella zabilježili dovršetak Isusova tornja i aktualno stanje radova na hramu.