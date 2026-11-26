Igrači i treneri u nevjerici
Bizarna utakmica Lige prvaka! Suca zamijenili na poluvremenu: Bio je pijan?
Susret grupne faze azijske Lige prvaka 2 između emiratske Al-Jazire i iranskog Gol Gohara odigran je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima pretvorio se u potpuni kaos nakon što je glavni sudac, 37-godišnji Sirijac Hanna Hattab, povučen s terena na poluvremenu zbog optužbi da je sudio pijan.
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Tijekom prvih 45 minuta Hattab je djelovao pospano, usporeno i dekoncentrirano, a njegova sposobnost vođenja utakmice ubrzo je postala glavna tema među igračima i trenerima obiju momčadi. Niz nelogičnih i spornih odluka izazvao je nervozu na terenu, a potpuna zbunjenost nastala je nakon jednog oštrog prekršaja, piše DailyStar.
Žuti karton krivom igraču
Brazilski veznjak Al-Jazire Milson oštro je startao na igrača Gol Gohara Soheila Sahraeija. Sudac je zaustavio igru, saslušao prigovore i provjerio stanje ozlijeđenog igrača, a zatim pozvao vratara Al-Jazire Ersina Destanoğlua i pokazao mu žuti karton – iako turski čuvar mreže s tim prekršajem nije imao nikakve veze.
Na terenu je uslijedila nevjerica igrača i trenera obiju momčadi, a Hattab je pogrešnu odluku poništio tek nakon četiri minute.
Prijetnja bojkotom i zamjena na poluvremenu
Tijekom prvog dijela moglo se čuti kako trener Gol Gohara Mehdi Rahmati četvrtom sucu govori da je glavni arbitar pijan. Obje su momčadi zaprijetile da neće nastaviti susret ako Hattab ostane na terenu, pa ga je u drugom poluvremenu zamijenio četvrti sudac, piše Habarler.
"Sudac protiv Al-Jazire nije bio u normalnom stanju, a isto su nam rekli i igrači suparničke momčadi. Klub je odmah obavijestio službene osobe i upozorio da nećemo igrati ako se situacija ne promijeni. Igrač Al-Jazire s brojem 77 (Milson) trebao je biti isključen nakon drugog prekršaja, ali sudac je karton upisao suparničkom vrataru", izjavio je nakon utakmice direktor Gol Gohara Heydar Afsari.
Hanna Hattab član je elitne sudačke skupine Azijske nogometne konfederacije (AFC) i međunarodni je sudac od 2015. godine, s iskustvom suđenja na Azijskom kupu, u Ligi prvaka i kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Još nije poznato hoće li protiv njega biti pokrenut disciplinski postupak.
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