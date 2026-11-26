"Sudac protiv Al-Jazire nije bio u normalnom stanju, a isto su nam rekli i igrači suparničke momčadi. Klub je odmah obavijestio službene osobe i upozorio da nećemo igrati ako se situacija ne promijeni. Igrač Al-Jazire s brojem 77 (Milson) trebao je biti isključen nakon drugog prekršaja, ali sudac je karton upisao suparničkom vrataru", izjavio je nakon utakmice direktor Gol Gohara Heydar Afsari.