omiljena slastica

Evo kako da vam krafne više ne budu masne: Isprobajte ova dva trika

author
N1 Info
|
21. pro. 2025. 21:55
Krafne
Pixabay/Ilustracija

Krafne su omiljena slastica koja mnoge podsjeća na djetinjstvo. Ipak, unatoč svom mirisu i okusu, često se događa da tijekom prženja upiju previše ulja.

Srećom, postoje trikovi koji pomažu da krafne budu lagane, mekane i manje masne. Jedan od savjeta jest dodavanje praška za pecivo ili sode bikarbone u tijesto, što sprječava pretjerano upijanje ulja.

Također, važno je da ulje u kojem se krafne prže bude dovoljno vruće, jer hladno ulje rezultira masnijim pecivom, prenosi Klix.ba.

Postoji i drugi trik koji mnogi ne koriste: odmor tijesta i pravilna konzistencija. Ako tijesto dobro odmori prije prženja i nije previše mokro, krafne će biti prozračne i mekane te će upiti znatno manje ulja.

Također, odmah nakon prženja stavite krafne na rešetku ili papirnati ubrus kako bi višak masnoće otjecao i ne bi ostao u pecivu. Uz ove savjete, vaše krafne mogu biti savršeno mekane, lagane i manje masne.

krafne kuhanje recepti slastice

