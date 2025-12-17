Plenković objavio kada kreće isplata dodatka za umirovljenike

Premijer Andrej Plenković najavio je na sjednici Vlade u srijedu kako će Agencija za promet nekretninama (APN) sutra raspisati javni poziv za vlasnike stambenih nekretnina koje nisu korištene najmanje dvije godine, a koji se žele uključiti u program priuštivog najma.
"Sada imate priliku sklopiti ugovor s APN-om, koji će preuzeti brigu o nekretnini, pronaći najmoprimce, voditi računa o vašoj pravnoj sigurnosti, dobit ćete sredstva u dva navrata i to unaprijed i na taj način ste mirni, nekretnina je u funkciji, a mladi i mlade obitelji će lakše doći do priuštivog najma, osobito u velikim gradovima", poručio je premijer građanima.
To je jedan od najvažnijih elemenata koji ima svoju dimenziju jačanja i demografske politike i prirodnog priraštaja, dodao je.
U tom je kontekstu istaknuo kako je Hrvatska i korak ispred Europske komisije s obzirom na to da je već donijela svoj nacionalni plan stambenog zbrinjavanja, dok je EK jučer objavila Europski plan priuštivog stanovanja.
"Dobro je da je EK prepoznala problem koji je očit u brojnim državama članicama. Naš plan kompatibilan je s EK, osobito u regulaciji kratkoročnog najma, povećanja ponude i aktivacije praznih stanova, održivosti i energetske učinkovitosti stanova, jednostavnijeg prostornog planiranja za veću dostupnost zemljišta", rekao je te posebno naglasio prostorno planiranje.
"Dva zakona koja su izazvala šušur u Saboru i javnosti su u svojoj namjeri, između ostalog, doneseni da bismo omogućili izgradnju stanova u kontekstu politike priuštivog stanovanja za mlade u urbanim sredinama. Svi oni koji su ih podržali, nisu podržali nikakvu izmišljenu otimačinu, kao što dio lijeve oporbe nastoji prikazati, nema tu nikakve otimačine ni nasilnog mehanizma kojem bi mogao nekome utjecati na pravo vlasništva", naglasio je.
Ministrima je uputio poruku da u svim prigodama tumače "bit ovih zakona" - o gradnji i prostornom uređenju.
U petak kreće isplata godišnjeg dodatka za oko 1,2 mil. umirovljenika
Plenković je najavio i kako u petak 19. prosinca kreće isplata godišnjeg dodatka za oko 1,2 milijuna umirovljenika. "Ova mjera je novo pravo koje je ustanovila naša Vlada i naša većina u dijalogu s Hrvatskom strankom umirovljenika, Sindikatom i Maticom umirovljenika. Riječ je o vrlo snažnom doprinosu ukupnog prihoda naših umirovljenika, za što je izdvojeno u ovoj godini čak 217 milijuna eura", kazao je.
Osvrnuo se i na slučajeve femicida i ubojstvo 19. žene u ovoj godini, ponovivši kako je Hrvatska jedina uz Maltu, Cipar, Belgiju i Italiju koja je u svoj Kazneni zakon uvrstila kazneno djelo femicida te je ponovno pozvao sudove da iskoriste sve omogućene alate za strože kazne počiniteljima, ali i pojačaju napore u prevenciji kako se od evidentiranog zlostavljača ne bi došlo do situacije ubojice.
"Trebamo biti u društvu tolerantniji, jačati obitelj u jednom pozitivnom smislu, ali isto tako i u smislu kazni i djelovanja sudova, koje će onda pridonijeti tome da bude manje ovakvih kaznenih djela", istaknuo je.
