Goveđi loj za kuhanje: Kako se koristi i je li dobar za zdravlje organizma?

Ilustracija: Frank Zhang on Unsplash

Goveđi loj se koristio nekada za kuhanje, a sada ponovno doživljava svoj povratak u kuhinju. To je zapravo pročišćena mast koja okružuje bubrege i slabine krave. Goveđi loj se koristi kako bi se hrana obogatila i dobila poseban okus. Pogodan je za prženje i pečenje jer ima visoku točku dimljenja.

Podijeli

Oglas

Goveđi loj će dati poseban okus hrani, s njime se mogu pržiti razne namirnice, a sadrži prirodne masnoće. Isto tako, u masnoćama se nalaze pojedini vitamini.

S druge strane, treba ga koristiti u umjerenim količinama kako se ne bi povećao kolesterol u krvi.

Što je goveđi loj?

Goveđi loj je bijela i tvrda mast koja se dobiva uklanjanjem, prženjem i pročišćivanjem masti koja okružuje organe goveda. Ovaj loj ima visoku točku dimljenja pa se koristi za prženje i pečenje.

Goveđi loj je sličan svinjskoj masti, ali ima puno intenzivniji okus i čvršću teksturu. Baš kao i svinjska mast i goveđi loj se, osim za kuhanje, koristi u pojedinim kozmetičkim proizvodima ili kao mazivo za alate.

Zašto je dobar goveđi loj?

Ova mast ima 115 kalorija po jednoj žlici. Također, jedna žlica sadrži 13 grama masti, 14 miligrama kolesterola, a sadrži i vitamin D u manjim količinama.

S obzirom na to da se radi o masti, goveđi loj pomaže tijelu da lakše apsorbira vitamine A, D, E i K.

Goveđi loj se može koristiti umjesto svinjske masti ili umjesto maslaca kod pečenja. Tako se na goveđem loju mogu raditi krumpiri, meso, povrće ili odresci na tavi, a može se i peći meso u pećnici.

Njegova velika prednost je što je stabilan kod kuhanja pa se kod zagrijavanja ne razgrađuje u štetne spojeve. Poseban je i zbog okusa koji daje hrani.

Goveđi loj ili suncokretovo ulje?

Goveđi loj nije nužno zdraviji od suncokretovog ulja. To je zato što u prvom redu sadrži najviše zasićenih masti koje mogu povećati loš kolesterol, koji je rizik za pojavu bolesti srca.

S druge strane, ipak se radi o masti koja omogućava lakšu apsorpciju pojedinih vitamina u tijelo. Ipak, trebalo bi loj koristiti umjereno i ne prečesto.

Također, suncokretovo ulje sadrži nezasićene masti koje su zdravije za srce od zasićenih.

Gdje kupiti i kako skladištiti goveđi loj?

Goveđi loj je najbolje držati u hladnjaku. Na ovaj će način održati svoju teksturu i čvrstoću. Isto tako, može se i zamrznuti u posudama koje podnose tako niske temperature.

Goveđi loj se može kupiti u mesnicama, kod pojedinih OPG-ova ili u pojedinim trgovinama. Cijena će varirati pa se tako kilogram goveđeg loja može kupiti za od 30 do 40 eura.

Zaključak

Goveđi loj je odličan za prženje i pečenje na visokim temperaturama, a hrani će dati poseban okus.

Važno ga je koristiti umjereno jer sadrži veliku količinu zasićenih masti koje mogu povećati loš kolesterol u krvi.