tri eura za osobne asistente
Suzana Rešetar: Poručujem ministru Ružiću da ostavi ego sa strane i sjedne s nama
Gošća naše Nine Kljenak u Novom danu bila je Suzana Rešetar, predsjednica Udruge Sjena.
Vlada je prošli tjedan odlučila da vrijednost jednog sata osobne asistencije u prijelaznom razdoblju iznosi tri eura. Riječ je o naknadi uvedenoj nakon što je Ustavni sud u prosincu prošle godine ukinuo pojedine odredbe Zakona o osobnoj asistenciji.
"Iznos od tri eura smatra se primjerenim i pravičnim", rekao je ministar Alen Ružić.
Odluku je kritizirala Udruga Sjena, a danas je u N1 studiju svoj komentar dala i njezina predsjednica, Suzana Rešetar.
"Nosim ih u ruci, evo. Čuvam tri eura, znam da ih naši političari možda ne vide često. To ministar Ružić smatra pravednim za jednu vrstu obeštećenja prema djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, za cijenu jednog sata osobne asistencije", kaže.
"Diskriminacija se dogodila Zakonom o osobnoj asistenciji, Ustavni sud je potvrdio da je taj zakon diskriminatoran u nekim svojim točkama, čak ih je nazvao i nečovječnim, odnos države spram ove populacije."
"Ja sam morala to prikazati, da ljudima dočaramo kolika je vrijednost ovoga o čemu ministar Ružić priča i koliko je to poniženje veliko", kaže Rešetar.
Ukratko je opisala i širu priču te kako je došlo do trenutačnog problematičnog stanja. Kaže da bivši ministar Marin Piletić nije htio slušati roditelje osoba s invaliditetom.
"Vrlo je jednostavna situacija. Imamo Zakon o osobnoj asistenciji iz 1. srpnja 2023., za koji smo upozoravali tadašnjeg ministra Piletića da je diskriminatoran, da nije u skladu s životnim potrebama osoba s invaliditetom. Da zakon diskriminira one koje bi trebao najviše štititi, a to su djeca, i to djeca s poteškoćama u razvoju", kaže.
"Piletić nije htio slušati"
"On nije htio slušati. Mi smo i prosvjed napravili, sve od sebe dali da zakon izađe normalan. Stvarno nam je prijeko potrebna osobna asistencija. Nije htio čuti, zakon je izašao takav kakav je i nije nam preostalo ništa drugo nego da to predamo na Ustavni sud, da vidimo što će učene glave reći - je li to u skladu s Ustavnom RH ili ne?"
USUD je, nastavlja Rešetar, donio odluku, ali to nije promijenilo stanje u praksi.
"Sud je donio povijesnu odluku. Od te odluke do sada nije se promijenilo ništa. Suci su jednoglasno rekli da je taj zakon stvarno u nekim ključnim odlukama diskriminatoran. Ja sam rekla da je Ustavni sud njima šamarčinu opalio i u obrazloženju naložio da to nije u skladu s Ustavom. Da je riječ o temeljnim ljudskim pravima."
"Nemam nikakva očekivanja od političara"
Dodaje kako nema vjeru u političare niti trenutačni sustav u kojem živimo.
"Ja nemam nikakva očekivanja od političara. Da smo funkcionalna, socijalna država koja brine o svojim najranjivijim skupinama, možda sada ne bismo ni pričali. Mi smo država koja nema lijepe vijesti."
"Ja iz pozicije majke ne mogu razmišljati o tome kako će sustav urediti da se provode odluke Ustavnog suda. To nije moj posao. Ja sam majka dječaka koji ima najveći stupanj invaliditeta, koji ima svoje ustavno i ljudsko pravo na usluge osobne asistencije. Ja inzistiram da to moje dijete ostvari. A kako će dalje ministarstvo? Zato imamo savjetnike, tajnike, zaposlene koji o tome trebaju razmišljati."
Dodaje kako država često spušta razinu odgovornosti za angažman osobnih asistenata upravo na obitelji kojima su oni najviše potrebni.
"Činjenica je da na tržištu nema dovoljno osobnih asistenata ni pomoćnika u nastavi, ali nema ni medicinskih sestara ni liječnika. Ali to nije na meni. Često se roditeljima govori da pronađu pružatelja usluge. To nije moj posao."
"Stvari ne funkcioniraju"
Stvari, kaže, jednostavno ne funkcioniraju.
"Ući ćemo u deveti mjesec od odluke Ustavnog suda, stvar trenutačno ne funkcionira. Nedavno sam bila na komisiji za procjenu broja sati za svoga sina, čula sam da su lipnju tek u Hrvatskom zavodu za socijalni rad dobili uputu kako oformiti komisiju koja će procijeniti koliko je kome potreban broj sati. A onda je došlo ljeto... Dakle, ne funkcionira."
Rešetar se pita kako je ministar došao do iznosa od tri eura po satu.
"Ovih 11 eura nije cijena sata za osobnog asistenta, to je bruto. Tri eura su ponižavajuća. Po kojoj logici je ministar Ružić došao do ta tri eura? Ja bih stvarno htjela vidjeti tu matematičku računicu? Ako je cijena sata u RH oko 6 eura i 14 centi neto, kako onda dođeš do tri eura?"
Upravo zato, poslala mu je i poziv na razgovor.
"Mislim da bi bilo korektno od ministra Ružića da ego stavi sa strane i sjedne s nama. Stalno vidim da se spominje da udruge i savezi to prihvaćaju, to su krovne organizacije koje su pronašle svoju korist. U Saboru to zovemo političkim žetončićima, tako možemo zvati i ove naše tzv. predstavnike. Ne vidim da je itko od njih napravio nešto pozitivno, a ovaj život živim već skoro 18 godina", kaže Rešetar.
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