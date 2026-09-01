"On nije htio slušati. Mi smo i prosvjed napravili, sve od sebe dali da zakon izađe normalan. Stvarno nam je prijeko potrebna osobna asistencija. Nije htio čuti, zakon je izašao takav kakav je i nije nam preostalo ništa drugo nego da to predamo na Ustavni sud, da vidimo što će učene glave reći - je li to u skladu s Ustavnom RH ili ne?"