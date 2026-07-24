Kako očistiti papriku, a da je ne oštetite? Ovo je jednostavan trik koji koriste iskusne domaćice

Dovoljan je samo jedan nepažljiv rez nožem da u paprici ostane otvor kroz koji bi tijekom kuhanja mogao početi izlaziti nadjev. Iskusne domaćice poznaju jednostavan trik koji se na mnogim mjestima prenosi generacijama, a pomaže da paprika tijekom pripreme ostane neoštećena te da se sjemenke i peteljka uklone brže i lakše.