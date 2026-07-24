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BITNO ZA PUNJENE PAPRIKE

Kako očistiti papriku, a da je ne oštetite? Ovo je jednostavan trik koji koriste iskusne domaćice

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N1 Info
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24. srp. 2026. 19:17
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punjene paprike
Ilustracija: Emica Elvedji/PIXSELL

Čišćenje paprika prije pripreme može biti nezgodan posao, osobito kada ih želimo ostaviti cijele za punjenje, no postoji jednostavan trik koji može znatno olakšati taj postupak.

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Paprika je nezaobilazan sastojak brojnih jela. Može se puniti, peći ili jesti svježa u salati, no prije pripreme potrebno ju je očistiti, što ponekad može biti prilično nezgodno, posebno kada je želimo napuniti i pritom sačuvati njezin cijeli oblik.

Dovoljan je samo jedan nepažljiv rez nožem da u paprici ostane otvor kroz koji bi tijekom kuhanja mogao početi izlaziti nadjev. Iskusne domaćice poznaju jednostavan trik koji se na mnogim mjestima prenosi generacijama, a pomaže da paprika tijekom pripreme ostane neoštećena te da se sjemenke i peteljka uklone brže i lakše.

Jednostavna metoda koja olakšava čišćenje

Umjesto da peteljku odmah odrežete nožem, najprije je prstima lagano gurnite prema unutrašnjosti paprike. Na taj će se način dio sa sjemenkama odvojiti od unutarnjih stijenki, a peteljku ćete moći pažljivo izvući zajedno s većinom sjemenki, piše Metropolitan.si.

Ova jednostavna metoda pomaže da paprika ostane cijela, što je posebno važno kod pripreme punjenih paprika.

Ako nakon uklanjanja peteljke u unutrašnjosti ostane još nekoliko sjemenki, možete se poslužiti malom žličicom. Ona je nježnija od noža i omogućuje čišćenje unutrašnjosti bez kidanja ili probijanja mesa paprike.

Trik kada pripremate veću količinu paprika

Ako pripremate veću količinu paprika za punjenje, nema potrebe da svaku pojedinačno čistite nožem. Dovoljno je da im svima najprije uklonite peteljke na opisani način, a zatim ih okrenete otvorom prema dolje i ostavite nekoliko minuta.

Za to vrijeme većina sjemenki sama će ispasti, pa će završno čišćenje biti brže, jednostavnije i znatno manje neuredno, piše portal Informer.rs, prenosi Metrpolitan.si.

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